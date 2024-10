Ellie Carpenter (OL) retenue avec l’Australie

Ellie Carpenter avec l’Australie face au Danemark lors de la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Suite au choc contre le Paris FC, les joueuses de l’OL partiront en sélection. Ellie Carpenter rejoindra l’Australie pour disputer deux matchs amicaux en Europe.

Quatrième de sa Coupe du monde en 2023, l’Australie avait des ambitions lors des Jeux olympiques de Paris, l’été dernier. Malheureusement, le tournoi a tourné court pour les Matildas et Ellie Carpenter. Dans un groupe certes relevé avec les États-Unis, champion olympique, l’Allemagne, médaillée de bronze, et la Zambie, la sélection australienne avait pris la porte dès la phase de poule. Une déception pour Carpenter, finalement de retour à la préparation estivale de l’OL plus rapidement que prévu. Trois mois après ce relatif fiasco, la latérale va retrouver la sélection à l’occasion de la première trêve internationale de la saison.

Pas de longs déplacements en perspective

Comme chaque saison, le groupe lyonnais va se retrouver fortement démuni durant cette trêve. Mais heureusement pour les Fenottes, Carpenter, qui a joué sa 100e avec l'OL contre Montpellier, ne fera pas de longs voyages. Si l’Australie disputera deux matchs amicaux durant cette trêve, ils se passeront avant tout en Europe et proche de la frontière française. Le 25 octobre, les Matildas affronteront la Suisse avant une deuxième confrontation contre l’Allemagne, le 28 à 18h.