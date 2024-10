Ancien milieu de l’âge d’or de l’OL, Michael Essien a raccroché les crampons depuis 2020. Entraîneur adjoint au FC Nordsjælland depuis, l’ancien international ghanéen vient de décrocher son diplôme UEFA dans le management du football.

Il n'a joué que deux saisons entre Rhône et Saône, mais ce fut suffisant pour marquer une génération de supporters. Aux côtés de Juninho et Mahamadou Diarra, Michael Essien a terrorisé les milieux français et européens avec l’OL. Il n’y a pas eu de sacre sur le Vieux Continent, mais le trio était parmi ce qui se faisait de mieux en Ligue des champions. Avec son physique important, Essien, surnommé "le Bison", a rapidement attiré l’œil de Chelsea qui a cassé sa tirelire. Vingt ans après, l’ancien milieu ghanéen a raccroché les crampons, mais n’en a pas fini avec le football.

Il avait parlé de l'OL à Nuamah

Ayant pris la direction du Danemark, il officie avec le FC Nordsjælland où est passé un certain Ernest Nuamah. Le club danois ayant une sorte de partenariat avec le projet Right to Dream, la présence de l’ancien Black Star n’est pas de trop. Essien avait d'ailleurs pu parler de l’OL à Nuamah quand ce dernier a attiré l’œil lyonnais. Évoluant dans un rôle d’adjoint, Michael Essien multiplie les formations pour se lancer un jour dans une carrière de coach principal. Depuis jeudi, il est l’heureux détenteur du diplôme UEFA dans le management du football, comme il l’a annoncé sur les réseaux. Une corde de plus à l’arc de l’ancien joueur de l’OL.