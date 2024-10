Matic devrait "être un peu juste" pour Le Havre - OL

Nemanja Matić face à l’Olympiakos (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

À deux jours du déplacement au Havre, Nemanja Matic a retouché le ballon de façon individualisée. Pierre Sage a toutefois tempéré les espoirs de voir le Serbe présent en Normandie, dimanche.

Les retours se font au "compte-goutte" et le staff de l’OL doit jongler avec ces internationaux revenus de sélection fatigués par les matchs et les voyages pour certains. Cependant, l’effectif de Pierre Sage devrait bien être conséquent pour le déplacement au Havre, dimanche (15h). La seule incertitude tient pour l’heure à la présence ou non de Nemanja Matic en Normandie. S'étant "bloqué le dos" contre les Rangers, le Serbe suit depuis un protocole spécialisé et "ça va bien mieux". Néanmoins, on a pu le revoir toucher le ballon ce vendredi, seul de son côté. De quoi laisser penser à un retour dans le groupe lyonnais ? Pierre Sage a préféré jouer la carte de la prudence. "Tout le monde s’entraîne, Nemanja Matic devrait être juste, mais un état des lieux se fera demain (samedi)."

Caleta-Car, seul absent pour le moment

Avec la réception de Besiktas jeudi prochain puis celle de l’AJ Auxerre, trois jours plus tard, on est en droit de penser que le staff de l’OL ne prendra pas de risque avec son milieu de terrain. À côté de ça, tout le monde est sur le pont, hormis Duje Caleta-Car, suspendu et absent de la séance ce vendredi. Un mal pour un bien, d’après son entraîneur, qui voit une opportunité pour le Croate de souffler un peu. "On aurait préféré l’avoir bien évidemment, mais je suis content qu’il soit suspendu. Il va pouvoir couper un peu parce qu’il a joué tous les matchs avec nous depuis le début de saison et beaucoup de minutes avec sa sélection".