Fofana (OL) : "Si tu fais bien les choses en club, tu es récompensé"

À son avantage à l’OL ces derniers temps, Malick Fofana a été récompensé par une convocation avec la Belgique. L’ailier lyonnais a savouré malgré seulement quelques minutes de jeu.

Malick Fofana, vous êtes de retour à l’OL, mais comment s’est passée cette trêve avec la Belgique ?

Malick Fofana : C’était très chouette, ils m’ont bien accueilli. Après, je n’ai pas beaucoup joué, je suis revenu ici et dans ma tête, il faut que je sois prêt pour le match de dimanche. Les entraînements, c’était plutôt calme, car j’ai eu un jour off après Nantes. Quand je suis arrivé, il n’y avait plus que deux jours avant l’Italie, donc on s’est entraîné, mais pas de façon intensive. Mais ensuite, l’intensité a été très haute, il y avait de très bons joueurs. C’était top, on a beaucoup parlé entre jeunes et anciens, le capitaine aussi est venu me parler.

Cette convocation est-elle avant tout le fruit des bonnes performances de l’OL ?

Je pense que c’est grâce à moi aussi. Si tu fais de belles performances, bien sûr que l’équipe nationale te regarde. Si tu fais bien les choses en club, tu seras en sélection, donc c’est comme ça que j’essaye de fonctionner. J’essaye d’être décisif tous les matchs et ça me permet d’être sélectionné.

Votre papa a été un ancien joueur. Quel est son rôle avec vous ?

C’était un défenseur, il me donne des conseils, il est très fier de moi, il est toujours là pour moi, je l’écoute beaucoup. C’est grâce à lui que j’ai commencé le foot très tôt. Je suis vraiment heureux qu’il soit encore là, qu’il voit que son fils continue de progresser. C’est vraiment une fierté pour ma famille.

"Doku est très impressionnant"

Pour la famille, cela a forcément été quelque chose cette première sélection. Comment a-t-elle réagi ?

La réaction a été forcément positive. Ils étaient tous fiers. Ils étaient devant la télé, ils étaient contents, ils sont venus au match aussi pour me soutenir, donc ils étaient hyper heureux.

Il y a un joueur dans cette équipe de Belgique qui vous a impressionné ?

Jérémy Doku, mais je connaissais déjà son style, je l’avais vu, mais à l’entraînement et au match, j’ai pu le voir de mes propres yeux. C’est vraiment un très grand talent, il a tout pour réussir.

Il a connu une trajectoire un peu similaire à vous à Rennes, avec des problèmes de statistiques au début. En avez-vous parlé ?

Non pas forcément, mais regardez maintenant où il est (ndlr : Manchester City), donc il a passé ce cap et je suis content pour lui et qu’il va continuer comme ça.