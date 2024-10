OL : Sage, "une belle intuition de Textor", pour Aulas

Vice-président de la FFF, Jean-Michel Aulas reste un suiveur assidu de l’OL. L’ancien président salue le travail réalisé par Pierre Sage depuis bientôt un an.

Patron de la nouvelle ligue professionnelle féminine, vice-président de la FFF, Jean-Michel Aulas a plusieurs casquettes qui continuent de faire de lui un homme occupé. Malgré son départ de la présidence de l’OL, il garde un emploi du temps chargé. Cela ne l’empêche pas malgré tout de suivre l’actualité du club lyonnais et de continuer à assister aux matchs. Après les prises de bec d’il y a un an, le patron d’Holnest et John Textor ont enterré la hache de guerre, permettant le retour à un climat plus serein à l’OL.

Désormais, chaque sortie médiatique de l’ancien président s’accompagne d’une petite pensée à son successeur. "L’OL, c’est un entraîneur incroyable avec Pierre Sage. Je lui rends un hommage, car il était le directeur du centre de formation. C’est une belle intuition de John Textor puisque c’est lui qui l’a choisi, a déclaré JMA sur Sud Radio ce vendredi matin. Il y a un directeur général, Laurent Prud'homme, qui est quelqu’un de très écouté, de très intelligent et avec qui j’ai de bonnes relations."

"Textor et ses associés doivent continuer d’irriguer économiquement"

S’il n’a plus de pouvoir décisionnel à l’OL, Aulas reste un supporter avisé des performances de Pierre Sage et de ses joueurs. Après un début de saison compliqué, il a noté que "le fond de jeu a évolué, et très certainement à l’initiative de Pierre Sage. L’OL joue bien, ne gagne pas toujours, comme face à Marseille qui a été une injustice profonde. Il y a une dynamique qui s’est créée." De quoi voir l’avenir sans nuages ? Pour l’ancien président, "il faut qu’économiquement les choses soient bien bordées et c’est pour ça qu’il faut que John Textor et ses associés continuent d’irriguer économiquement le club."