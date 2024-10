Depuis la défaite au Havre en janvier, l'OL enchaîne à l'extérieur

Alexandre Lacazette après son but contre Le Havre avec l’OL (Photo by LOU BENOIST / AFP)

Battu au Havre en janvier dernier pour la reprise de la Ligue 1 en 2024, l'OL enchaîne depuis à l'extérieur. Les Lyonnais ont signé huit victoires sur leurs onze derniers déplacements.

Il y a dix mois, l'OL sortait d'une trêve hivernale qui avait donné du baume au cœur. Après six mois des plus difficiles, voire horribles, les Lyonnais avaient réussi à trouver un soupçon d'espoir grâce à trois victoires consécutives courant décembre sous Pierre Sage. Malheureusement, la reprise en janvier avait ramené le groupe sur terre. En plus de qualifications poussives en Coupe de France, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette avaient mordu la poussière au Havre mi-janvier, puis contre Rennes, la journée suivante. Un zéro pointé qui avait fait ressurgir les démons de la relégation.

Dix mois plus tard, l'OL est toujours bien en Ligue 1 et même européen suite à sa formidable remontée. Comme en janvier dernier, la formation lyonnaise se déplace en Normandie après une trêve et surtout une spirale positive avec quatre succès de suite toutes compétitions confondues.

"On essaie de s’affranchir du fait que le match soit à l’extérieur"

Pierre Sage ne souhaite bien évidemment pas revivre le même scénario que lors de la 18e journée de la saison 2023-2024. Ce revers avait été amer et pourtant, ce lancement de 2024 a été l'un des rares accrocs lyonnais loin de Décines dans cette année civile. Depuis Le Havre, l'OL ne s'est incliné qu'à deux reprises en 11 matchs, mais a notamment signé huit victoires hors de ses bases.

Pour une équipe en perdition à l'époque, le bilan est plus qu'honorable. Comment expliquer cela ? Même l'entraîneur lyonnais ne semble pas avoir de justification précise. "On a eu pour habitude de laisser nos adversaires mener au score, ce qui ne devrait pas pousser à avoir des matchs ouverts et donc plus d'espace qu'à la maison. Notre volonté est de s’affranchir du fait que le match soit à l’extérieur. On joue nos matchs pour les gagner. On a essayé d’avoir l’initiative dans nos matchs, même si elle était parfois tardive."

En Normandie, les Lyonnais espèrent bien rester souverains afin de continuer cette belle dynamique avant les chocs contre Lille et Saint-Étienne début novembre.