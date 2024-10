La semaine passée, les U17 et U19 de l'OL ont fait un carton plein. Dans un début de saison mitigé, voire raté, les deux équipes espèrent capitaliser sur ces résultats.

Pour la première fois de la saison, les U17 et U19 de l'Olympique lyonnais ont remporté leur match respectif. C'était le week-end dernier, avec des succès contre Air Bel (1-3) pour les premiers, et face à Bobigny (2-3) pour les deuxièmes cités. Au cœur d'un début d'exercice 2024-2025 compliqué dans le jeu et dans les résultats, il faut espérer que ces deux victoires accouchent d'une montée en puissance.

Les U19 pour la passe de trois

Honneur aux plus "grands" pour commencer, qui jouent ce samedi à 15 heures leur neuvième journée de championnat. Si la semaine passée, le groupe de Jordan Gonzalez avait été renforcé, ce ne sera pas le cas ce week-end. La réserve ayant également une partie prévue ce même jour, Erawan Garnier, Alejandro Gomes Rodriguez ou encore Kelyan Yahia devraient évoluer à l'étage au-dessus.

Les partenaires de Daryll Benlahlou, qui restent sur deux succès consécutifs, souhaitent réaliser la passe de trois après une entame de compétition manquée. Actuellement huitièmes avec dix points, ils reçoivent le Paris FC, onzième avec neuf unités au compteur. Un duel de milieu, voire de bas de tableau, qui pourrait permettre aux Gones, à condition de ne pas retomber dans leurs travers, de poursuivre leur remontée au classement.

Les U17 pour ne pas rechuter

Il faudra avoir des yeux partout à Meyzieu, puisque dans le même temps, les U17 d'Amaury Barlet accueillent l'Olympique Valence. Après trois revers de rang, la victoire du week-end dernier a fait du bien aux têtes, mais il ne faut pas s'arrêter là. Huitièmes également, les jeunes Rhodaniens affrontent l'avant-dernier.

Un adversaire a priori idéal pour valider le rebond, mais la défaite en septembre sur la pelouse de La Duchère (2-1), alors lanterne rouge, montre qu'il ne faut pas franchement prêter attention au CV de l'adversaire avant la confrontation. Ce sera le huitième match de la saison pour les coéquipiers de Billy-Paul Mavudia, qui compte une affiche en moins, celle contre Monaco, reportée à mercredi prochain.