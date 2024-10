L'OL désormais à la recherche de la constance

Mieux dans les têtes et dans son jeu, l'OL a encore du chemin à parcourir pour atteindre ses objectifs. Cela passera notamment par plus de constance.

Les quatre victoires de suite de l'OL n'ont pas fait oublier que les hommes de Pierre Sage sont encore sur un fil. La dynamique est positive, clairement, et il est peut-être même dommage, bien que cela laisse le temps de travailler, que la trêve soit arrivée à ce moment de la saison, mais l'équipe a encore beaucoup à faire.

Hormis la rencontre face à Nantes juste avant la coupure (2-0), les Rhodaniens n'ont pas vraiment totalement maîtrisé leur sujet sur 90 minutes contre l'Olympiakos (2-0) ou les Glasgow Rangers (1-4), et on ne parle pas de la victoire miraculeuse chez les Toulousains (1-2). Se servir de la spirale positive, oui, mais le plus important est de ne pas desserrer le niveau d'exigence.

Moins de Toulouse, plus de Nantes

Le staff l'a compris, en témoignent les remarques régulières tout au long des séances d'entraînement pour pousser les joueurs et leur montrer la voie à suivre. "Il faut encore faire en sorte de gagner en consistance dans le même match et dans l'enchaînement des parties. Nous sommes effectivement contents des dernières prestations, mais au milieu de ça, il y a le déplacement à Toulouse, a souligné l'entraîneur lyonnais. On peut accepter que ça arrive, mais moins ce sera le cas, et mieux ça sera pour nous."

Plus de régularité, c'est une évidence, et cela commence par appliquer ce mantra lors de prochaines sorties qui sont sur le papier "abordables". Le Havre (15e) dimanche, Besiktas (dernier de Ligue Europa) jeudi puis Auxerre (14e) le 27 octobre. Voilà les trois futurs adversaires des coéquipiers d'Alexandre Lacazette. Pour viser le haut du tableau et les places européennes, le plein de points sera nécessaire.

Le pressing, un domaine enfin en progrès à l'OL

Autre secteur à améliorer, le pressing, un combat au quotidien que Sage tente d'inculquer selon ses préceptes. Avec son 4-2-3-1 ou son 4-3-3 facilement modulables, l'OL a un meilleur visage depuis quelques semaines dans ce domaine. Tout n'est pas parfait, mais on voit du mieux, ce qui est déjà un bon signe. "C'est un élément très important de notre jeu. L'an dernier, nos statistiques lorsqu'il fallait récupérer très vite le ballon n'étaient pas bonnes. Cela mettait en exergue notre incapacité à contre-presser. Depuis, on se soigne tous les jours à ce sujet", a confié le coach jurassien.

Cela peut créer des ouvertures pour la formation adverse en cas de bonne ressortie de balle, mais c'est un risque qu'il faut savoir prendre, avec le plus de contrôle possible. "Dans une équipe, on conçoit un certain nombre de déséquilibres, mais on le fait avec conscience, a ajouté Pierre Sage. Il y a une balance, et c'est un rapport à trouver afin que ce soit positif pour nous. C'est en ce sens que des choix sont opérés."

Des joueurs plus libérés

Maintenant, avec un effectif large et des garçons sur une bonne lancée, l'Olympique lyonnais a des atouts pour mettre tout cela en place. C'est entre leurs pieds. "Je pense simplement que l'on doit poursuivre dans cette voie, dans cette manière de jouer. En travaillant dur, et avec ces performances, ça va aller. Tous les membres du groupe ont faim, ont envie d'être sur le terrain, a affirmé Malick Fofana. Peu importe qui est titulaire, on va tous donner le maximum pour le club. J'espère en tout cas que tout le monde est dans cette même logique." Excellent avant la trêve, au point d'être appelé avec la Belgique, l'ailier feu follet est en effet le bon exemple à suivre.