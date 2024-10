OL : lundi difficile pour Mikautadze (Géorgie) et Fofana (Belgique)

Georges Mikautadze, attaquant de l’OL a marqué avec la Géorgie (Photo by MARCUS BRANDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

Battues respectivement par l'Albanie et la France, la Géorgie de Mikautadze et la Belgique de Fofana finissent le rassemblement sur une mauvaise note.

Deux victoires, autant de défaites. Lundi, les quatre internationaux lyonnais ont connu des fortunes diverses. Si Saïd Benrahma (Algérie) et Saël Kumbedi (France U20) ont triomphé, le début de semaine a été bien plus compliqué pour Gorges Mikautadze (Géorgie) et Malick Fofana (Belgique). La Ligue des Nations n'a pas franchement souri aux deux attaquants de l'OL sur ce mois d'octobre.

Le Géorgien, pour commencer, a vécu un second revers consécutif, après celui de vendredi face à l'Ukraine (1-0). Il s'est incliné sur le même score à domicile contre l'Albanie, avec un but concédé en début de deuxième période. Après avoir commencé la compétition par deux victoires en septembre, les hommes de Willy Sagnol ont fait l'inverse sur ce rassemblement.

Période difficile pour la Géorgie et Mikautadze

Encore une fois titulaire, l'avant-centre rhodanien a vécu une nouvelle partie délicate à titre personnel et collectif. Il a pourtant eu du temps de jeu, avec 180 minutes sur les deux rencontres. Dans la période traversée actuellement par le buteur, cela ne va pas l'aider. Pour son pays, c'est un vrai coup d'arrêt, mais le rêve de monter en Division 1 est toujours possible. "Les Croisés" sont deuxièmes, derrière la Tchèquie et ses sept points. En novembre, la confrontation entre les deux nations vaudra très cher.

Quant à Fofana, après sa première cape face à l'Italie jeudi (2-2), il a assisté depuis le banc à la défaite des Belges à la maison contre les Bleus (1-2). Ce n'est pas forcément mérité au vu du scénario de la partie, avec notamment un penalty manqué par Youri Tielemans. Le doublé de Randal Kolo Muani a été fatal aux Diables Rouges, malgré un insaisissable Loïs Openda. La France, même réduite à dix après l'exclusion d'Aurélien Tchouameni à la 76e, a résisté à la Belgique.

La Belgique vouée à jouer les barrages

Troisièmes et distancés par les Français et les Italiens leaders la poule (respectivement cinq et six longueurs de retard), les coéquipiers de l'ailier lyonnais devront certainement passer par un barrage pour se maintenir dans la Division A de la Ligue des nations. Fofana, lui, devra attendre pour connaître sa deuxième sélection, possiblement en novembre.