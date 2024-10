Prochain objectif pour l'OL, refaire de son stade une forteresse

Les joueurs de l’OL célébrant un but contre Nantes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Petit à petit, même si cela reste fragile, l'OL semble remonter la pente après un début de saison difficile. De quoi espérer faire du Grand Stade une forteresse difficilement prenable comme à l'époque des titres ?

Il n'est pas question ici de clamer haut et fort que le "Grand OL" est de retour. Les dernières saisons, et globalement les résultats de ce cru 2024-2025, ne vont pas en ce sens. Pour autant, depuis la nomination de Pierre Sage voilà un peu moins d'un an, force est de constater que le bilan s'améliore. Ce n'est pas encore très régulier, mais la deuxième partie de l'exercice 2023-2024 était très bon, et actuellement, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette nous montre un meilleur visage après un début de campagne difficile.

Restant sur quatre victoires consécutives avant la trêve, les Rhodaniens ont relevé la tête, et affiché des performances globalement de meilleure facture. Il reste encore du travail, car Lucas Perri est très sollicité, mais ils paraissent suivre la bonne voie. "Quand on voit les dernières saisons, forcément la donne a changé. Mais là, il y a un début de renouveau avec un peu plus de maturité et de maîtrise, surtout contre Nantes (2-0), souligne Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. C'est ça qu'il faut parvenir à faire sur la durée, vivre une rencontre sans être en danger. C'est ça qui fera que l'Olympique lyonnais redeviendra une forteresse, pas le statut du club ou son passé."

Confirmer la monter en puissance entraperçue

On a d'ailleurs hâte de voir ce que donneront les prochaines échéances contre Le Havre (dimanche, 15 heures), Besiktas (24/10) et Auxerre (27/10), qui devront confirmer la monter en puissance des partenaires de Corentin Tolisso. Car c'est en alignant les succès que les objectifs de John Textor, à savoir retrouver la Ligue des champions, et qui sait, parvenir à concurrence le Paris Saint-Germain pour le titre, s'accompliront. Aujourd'hui, nous n'y sommes pas encore.

Cela passera principalement par des victoires à la maison, en ne laissant aucun espoir aux visiteurs de venir faire un coup à Décines. "Ce sont les victoires qui font que l'on va craindre ou non l'OL. En enchaînant les succès à domicile, tu peux transmettre la crainte. Mais pour cela, il faut avoir un schéma de jeu clair, savoir presser, étouffer l'adversaire et réussir à gérer son sujet. Ce n'est pas totalement ça encore, mais avec les derniers résultats, ça peut venir, affirme Enzo Reale. Si l'opposition sent qu'en se jetant n'importe comment, elle peut être punie, alors oui, elle aura peur et placera son bloc plus bas."

Pour l'instant, le bilan lyonnais dans son antre est de trois succès pour deux revers toutes compétitions confondues. Si l'on pousse l'observation à la nomination de Sage sur le banc, on arrive à un bilan de douze victoires, quatre défaites et deux nuls en dix-huit réceptions. Un total plutôt positif, mais qu'il conviendra d'améliorer pour prétendre à mieux à l'issue de l'exercice en cours.

Un long chemin vers la maturité

Sur le terrain, cela nécessite tout de même d'avoir la mainmise sur le déroulé des affiches. "Les adversaires doivent avoir peur de se déplacer au Parc OL. Ils ne doivent pas s'installer, venir s'imposer à l'extérieur. Mais l'équilibre est encore fragile, notamment défensivement. Cette équipe est convalescente, elle n'a pas encore la maîtrise dans la durée complète d'un match, il y a encore de l'apprentissage, énumère Puydebois. Pour dicter la loi chez-soi, il faudrait plus de maturité collective et de jeu ensemble."

L'ancien gardien, triple champion de France de 2003 à 2005, fait d'ailleurs le parallèle avec la grande époque du club durant les années 2000. "Lorsqu'on était maîtres chez nous, et que les formations adverses venaient avec la peur de prendre 3 ou 4-0, c'est parce qu'on survolait le championnat. Il y avait une vraie philosophie de jeu, de la maturité dans nos rangs, se souvient notre consultant. Là, le groupe est jeune, et pour inculquer ça, il faudra remonter au classement, faire ses preuves régulièrement sur plusieurs parties." Le chemin sera effectivement long pour les Lyonnais avant d'atteindre une telle aura auprès des concurrents. Inspirer la crainte chez les adversaires qui voyagent dans le Rhône sera déjà un bon début.