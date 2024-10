Ce lundi s’est tenue une émission un peu spéciale dans "Tant qu’il y aura des Gones". Pas de match de l’OL à débriefer, mais de l’échange autour de l’actualité lyonnaise.

Ce lundi, le sommaire de "Tant qu'il y aura des Gones" a été bouleversé. À cause de la trêve internationale, pas de "retour sur..." puisque l'OL n'a pas joué durant le week-end. Toutefois, cela n'a pas empêché l'équipe de TKYDG d'avoir une fois de plus la langue bien pendue ! Malgré l'absence de rencontre pour les hommes de Pierre Sage, la trêve a donné lieu à quelques informations comme l'arrivée future de Daniel Congré comme coordinateur sportif, chargé notamment de la dimension mentale.

Mikautadze de retour en confiance ?

Nos deux consultants, Nicolas Puydebois et Enzo Reale ont donné leur point de vue sur la question et ont avant tout pointé la dénomination de ce rôle qui reste flou. Ils se sont ensuite lancés dans un jeu de questions - réponses avec les internautes d'Olympique-et-Lyonnais et les fidèles présents sur le live à partir de 19h. Entre confiance de Georges Mikautadze, évolution de Pierre Sage ou encore du projet de John Textor, le tour d'horizon a été large pendant une heure.