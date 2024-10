Ce lundi, émission spéciale "Tant qu’il y aura des Gones" avec une interaction de nos deux consultants, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, avec les supporters de l’OL, que ce soit en ligne ou via les questions posées sur Olympique-et-Lyonnais.

Trêve internationale oblige, pas de match à débriefer ce lundi à 19h dans "Tant qu'il y aura des Gones". Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a rien à dire concernant l'actualité de l'OL, bien au contraire. Même si rien n'est encore officiel, Daniel Congré devrait intégrer l'organigramme lyonnais en qualité de coordinateur sportif, avec un rôle axé notamment sur le mental. Bonne ou mauvaise chose d'avoir ciblé ce point ?

Nos deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale donneront leur point de vue sur la question et répondront avant tout aux vôtres. C'est en effet une émission spéciale ce lundi pour l'équipe de TKYDG avec la parole donnée aux supporters de l'OL sur l'actualité du club et tout ce qui l'entoure. Entre interrogations posées en amont de l'émission et débats à chaud, ce sera encore une heure particulièrement savoureuse.

Comme vous en avez l’habitude désormais, votre émission est à suivre en direct tous les lundis à partir de 19 heures sur toutes nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.