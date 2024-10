Thauvin révèle que l’OL a tenté de l’attirer en 2021

De retour à un bon niveau avec l’Udinese, Florian Thauvin s’est rappelé aux bons souvenirs des observateurs. À 31 ans, l’international français est revenu sur son mercato mouvementé à l’été 2021.

Il avait disparu des radars depuis son départ de l’OM à l’été 2021. Parti au Mexique tenter l’aventure des Tigres comme André-Pierre Gignac, Florian Thauvin est revenu en Europe deux ans plus tard. Seulement, le champion du monde 2018 n’a pas forcément eu les offres qu’il espérait sûrement. Il s’est donc rabattu sur l’Udinese. Dans le club italien depuis deux saisons, Thauvin est monté en puissance, au point de porter le brassard de capitaine du 5e de Serie A.

"Avec le Covid, les clubs étaient en difficulté"

Un retour sous les projecteurs pour l’ancien Marseillais qui n’a pas réussi à avoir la trajectoire attendue au moment de quitter l’OM, il y a trois ans. S’il avait fait le tour de la question à Marseille, le joueur offensif se voyait certainement franchir un cap dans sa carrière, plutôt que de rejoindre le Mexique. À l'écouter, ce ne sont pourtant pas les touches qui ont manqué à l’été 2021, dont une venant de la capitale des Gaules. "L'OL m'a appelé, j'avais parlé avec Giuntoli, qui était à Naples. J'avais aussi échangé avec Maldini, qui me voulait à Milan, l'équipe qui aurait été, et est toujours, mon rêve, a déclaré le joueur à la Gazzetta. L’Atletico de Madrid me voulait aussi. Mais avec le Covid, les clubs étaient en difficulté."

De retour à un bon niveau, il ne désespère pas de pouvoir retoucher à l’Europe, lui qui est en fin de contrat en juin prochain.