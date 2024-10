En Ligue 1, Fofana ne marque avec l'OL qu'en rentrant en jeu

Malick Fofana après son but victorieux lors d’OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Auteur d’un doublé contre les Rangers, Malick Fofana a enfin réussi à valider une titularisation par un but. En Ligue 1, ses quatre réalisations sont intervenues après une entrée en jeu.

Ce lundi, Malick Fofana va-t-il débuter comme titulaire contre l’équipe de France ? Il vaudrait mieux pour les Bleus, car l’influence de l’ailier de l’OL est pour le moment moindre dès le coup d’envoi. Il a certes illuminé l’Ibrox Stadium de son talent en Ligue Europa début octobre, mais l’impact du Belge se ressent avant tout en sortie de banc. C’est d’ailleurs l’axe de progression sur lequel insiste Pierre Sage quand il s’agit de parler des performances de son joueur. Entré dans la peau d’un "supersub", Fofana doit s’en affranchir selon son coach. À 19 ans, il a de quoi voir venir, mais c’est en multipliant les bonnes prestations d’entrée que le Diable Rouge se fera une réputation bien plus solide.

69% de ses tirs finissent cadrés

Utilisé certes à 24 reprises par Pierre Sage depuis son arrivée en Ligue 1 en janvier dernier, Malick Fofana n’a connu que six titularisations, dont la dernière contre le FC Nantes avant la trêve. Treizième temps de jeu à l’OL, l’ancien de La Gantoise rentabilise malgré tout cette sortie du banc. Avec 69% de ses tirs cadrés, Malick Fofana est le Lyonnais qui cadre le plus cette saison, preuve qu’il peut se montrer impactant même avec un temps de jeu réduit. D’ailleurs, ses quatre buts en championnat l’ont été après être entré en jeu. Une statistique de plus pour Pierre Sage afin de pousser son joueur à passer un cap.