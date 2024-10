Mercato : l’Ajax avait tenté Fofana bien avant l’OL

Malick Fofana lors de Rangers – OL (Photo by Ian MacNicol / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Ce lundi, Malick Fofana affronte l’équipe de France avec la Belgique. Un match particulier pour l’ailier, même s’il ne croisera pas la route de ses coéquipiers à l’OL.

Il n’est même pas certain d’être titulaire, et pourtant il fait les gros titres ce lundi. Par son appartenance à l’OL, Malick Fofana retient forcément un peu plus l’attention à l’heure d’un duel entre la Belgique et la France. Cela ne se passera pas au Parc OL comme en septembre dernier, mais bien à la maison à Bruxelles. Seulement, les récentes performances de l’ailier lyonnais ont braqué les lumières sur lui. Donnant l’impression d’éclore et de donner enfin la pleine mesure de son talent et de son potentiel, Fofana est la coqueluche de ces dernières semaines à Lyon, mais aussi en Belgique. Sa première convocation avec les Diables Rouges a craqué une petite frénésie chez nos voisins belges.

"L'OL le revendra entre 40 et 60 millions d'euros"

Entré dix minutes contre l’Italie pour sa première cape, Malick Fofana pourrait bien avoir un peu plus de temps de jeu contre les Bleus. De quoi se mettre encore un peu plus en valeur sur le Vieux Continent. À 19 ans, l’ailier reste en phase d’apprentissage, mais Michel Louwagie, ancien directeur technique de La Gantoise, estime, dans les colonnes du Parisien, que l’OL "le revendra entre 40 millions d’euros et 60 millions d’euros". Ayant rapidement repéré Fofana, Louwagie assure que "gamin, il était au-dessus du lot" et qu’il a eu la bonne idée "de signer son premier contrat pro chez nous, car l’Ajax le voulait à l’époque quand il avait 15 ans." Vu comme un futur crack au pays, Malick Fofana ne demande plus qu’à déployer ses ailes à l’OL.