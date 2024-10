Ce lundi, la parole est donnée aux supporters de l’OL dans "Tant qu’il y aura des Gones". En plus des commentaires laissés sur le site, vous pouvez envoyer une vidéo d’une trentaine de secondes avec votre question à l’un de nos consultants.

La parole n’est pas à la défense, mais bien aux fidèles. Ce lundi soir, trêve internationale oblige, pas de match de l’OL à décrypter dans "Tant qu’il y aura des Gones". L’occasion parfaite pour l’équipe de TKYDG de vous donner la parole, fidèles (ou non) du site Olympique-et-Lyonnais. Autour de l’actualité du club lyonnais, Razik Brikh, Nicolas Puydebois et Enzo Reale vous invitent à leur poser des questions en amont de l’émission afin d’échanger et d’interagir sur les différents sujets qui peuvent tourner autour de l’OL.

Vous pouvez laisser vos interrogations dans l’espace dédié aux commentaires en dessous de cet article ou sur cette autre page. Mais pour ceux qui le souhaitent et dans le but de rendre l’émission encore un peu plus vivante, vous avez aussi la possibilité d’envoyer votre (vos) question(s) en vidéo. Rien de plus simple puisqu’il faut que le message d’une trentaine de secondes maximum et tourné en format paysage soit envoyé à l’adresse suivante : studio@lyoncapitale.fr

Ce numéro de Tant qu'il y aura des Gones sera diffusé en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.