Janot se remémore ces OL - ASSE "où on pouvait se chambrer"

Gardien de l’AS Saint-Etienne pendant une décennie, Jérémie Janot a connu de nombreux derbys. Il garde certains bons et plus mauvais souvenirs de ces matchs contre l’OL.

Dans un peu moins d’un mois, le derby est de retour à Décines. Cela devrait logiquement être sans supporters stéphanois, mais après deux ans d’absence, le Parc OL accueillera de nouveau l’AS Saint-Etienne. En dehors du terrain, le derby a déjà commencé, et pas forcément de la meilleure des manières, avec les tags inscrits sur la boutique des Verts. Certains diront que cela fait partie du folklore, mais l’antagonisme entre les deux clubs était bien différent au début des années 2000. Parmi les principaux protagonistes, Jérémie Janot se souvient très bien "qu’à l’époque, on pouvait se permettre de chambrer. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas".

L’ancien gardien des Verts n’était d’ailleurs jamais le dernier pour le faire, à l’image de ce maillot de l’AC Milan porté à Auxerre juste après l’élimination de l’OL en Ligue des champions. "Le match d'après, je mets le maillot du Milan AC. Ils (les Lyonnais) l'avaient mal pris quand même (sourire). Ils l'avaient mal pris (rires), a-t-il concédé dans Tout le Sport. En plus souvent, j'avais mon capitaine, Julien Sablé, qui me disait à l'échauffement : 'Jérémie, ne chambre pas.' Je lui répondais : 'promis, je ne chambre pas.' Et dès que je franchissais le couloir pour aller sur le terrain, j'avais tout oublié (sourire)."

Le douloureux souvenir de 2004

Désormais entraîneur des gardiens de l’équipe de France Espoirs, Jérémie Janot a vécu pendant plus de deux mois avec Alexandre Lacazette et Rayan Cherki pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Se sont-ils remémorés certains affrontements entre l’OL et l’ASSE ? Les deux Lyonnais n’étaient pas sur le terrain à l’époque, mais ils ont forcément en eux les images du derby à Geoffroy-Guichard avec la victoire lyonnaise en 2004 au bout du temps additionnel grâce à Sidney Govou. "J'avais une telle frustration d'être le premier à arrêter un pénalty de Juninho et qu'au final il y a but quand même... Il y a une frustration qui sort tout de suite, il y a le poteau juste en face de moi. C'est spontané, ce n'est pas calculé et je mets les deux pieds sur le poteau. Que se serait-il passé si le but s'était effondré ? Je ne sais pas…"