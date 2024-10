Anthony Mounier (ex-OL) tire sa révérence dans le foot

Formé à l’OL et champion de France avec le club lyonnais, Anthony Mounier a choisi de mettre un terme à sa carrière. À 37 ans, l’ailier raccroche les crampons.

Il a fait partie de la fameuse génération 87 même si l’exposition médiatique a été bien moins importante. Formé aux côtés de Karim Benzema et Hatem Ben Arfa, Anthony Mounier a pris la décision de raccrocher les crampons à 37 ans. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, l’ancien Lyonnais a annoncé mettre un terme à sa carrière professionnelle. Libre depuis son départ d’Athènes Kallithéa durant l'été, l’ailier n’a pas trouvé de nouveau projet. Il a donc choisi de tourner la page d’une aventure professionnelle commencée il y a dix-sept ans du côté de Gerland.

Un prêt avorté du côté de Saint-Étienne

Natif d’Aubenas en Ardèche, Anthony Mounier est arrivé à l’OL à l’âge de 11 ans et y a fait toutes ses classes jusqu’à parvenir à jouer en professionnels. Il n’a joué que 28 matchs avec son club formateur, suffisant pour décrocher un titre de champion de France en 2008 en compagnie de ses compères de formation Benzema et Ben Arfa. Passé notamment par Nice et Montpellier, Mounier avait fait parler de lui au moment d'un prêt à Saint-Étienne en provenance de Bologne. Conscient de son passé lyonnais, les supporters de l'ASSE l'avaient menacé et avaient finalement fait capoter cette arrivée dans le Forez. L'ancien international Espoirs évoluait depuis 2017 en Grèce, avec notamment deux saisons du côté du Panathinaïkos.