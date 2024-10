OL : quatre internationaux sur le pont ce lundi

Saïd Benrahma avec l’Algérie (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Si l’OL retrouve le championnat en fin de semaine, les internationaux lyonnais disputent encore des matchs avec leur sélection. Ils seront quatre sur le pont ce lundi.

Après un week-end sans match de l’OL, les supporters lyonnais peuvent avoir le sourire. Ce lundi marque le début d’une semaine qui verra les joueurs de Pierre Sage de retour sur les terrains de Ligue 1. Dimanche, les Lyonnais vont se rendre en Normandie pour affronter Le Havre (15h). Mais, l’entraîneur rhodanien va devoir patienter encore un peu avant de pouvoir compter sur son groupe au complet. La trêve internationale ne prendra officiellement fin que mercredi pour l’effectif lyonnais avec les matchs des Sud-Américains (Abner, Tagliafico) et de Tanner Tessmann. La préparation du Havre sera donc écourtée, même si plusieurs internationaux seront de retour dans les prochaines heures.

Fofana défie la France avec la Belgique

En effet, ce lundi, ils seront quatre à disputer leur deuxième et dernier match de cette trêve, avec notamment les qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Ligue des Nations. Auteur d’un doublé en fin de semaine dernière, Saïd Benrahma retrouve le Togo avec l’Algérie à 18h. Les Fennecs ont la possibilité de prendre définitivement le large et d’assurer une qualification à deux journées de la fin. À la même heure, Georges Mikautadze défiera l’Albanie avec la Géorgie.

Défaits par l’Ukraine lors du premier rendez-vous d’octobre, les Géorgiens espèrent se rattraper face à leur public et rester en course pour être promus en Ligue A. Une ligue à laquelle appartient la Belgique de Malick Fofana. Ayant connu sa première sélection contre l’Italie, l’ailier de l’OL affronte la France ce lundi soir (20h45) à Bruxelles. De son côté, Saël Kumbedi aura lancé les hostilités de cette journée avec le deuxième amical des U20 français contre le Maroc (15h).