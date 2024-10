Avec Abner et Fofana, l'OL compte deux internationaux de plus

Convoqués pour la première fois avec le Brésil et la Belgique, Abner Vinicius et Malick Fofana ont tous deux connu leurs premiers pas avec les A.

L’OL possède désormais deux internationaux A de plus dans son effectif. Depuis jeudi soir, ils sont 18 à avoir porté les couleurs de leur pays au plus haut niveau. Après des champions du monde, des vice-champions mondiaux et d’Europe, le groupe lyonnais a en son sein deux petits novices dont la première cape devrait être célébrée à leur retour entre Rhône et Saône. Jeudi, Abner Vinicius et Malick Fofana ont tous deux effectué leurs premiers pas avec le Brésil et la Belgique pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 pour l’un, la Ligue des nations pour l’autre.

Trois petites minutes pour Fofana

Le jeune ailier belge avait lancé les hostilités du côté de Bruxelles avec un choc contre l’Italie dans le groupe de la France. Pour cette première lors du nul (2-2), Fofana a dû se contenter de seulement quelques minutes avec une entrée à la 87e mais il est désormais officiellement un Diable Rouge. De l’autre côté de l’Atlantique, Abner a eu bien plus de temps de jeu. Dès mercredi, Dorival Junior avait annoncé la titularisation du latéral de l’OL contre le Chili et le sélectionneur a tenu parole. Dans la victoire brésilienne en terres chiliennes, Abner a eu le droit à 85e minute de jeu. Mais c’est du banc qu’il a exulté pour fêter le but du 2-1 de Luiz Henrique à la 89e sur une passe de l'ancien Lyonnais Bruno Guimaraes.