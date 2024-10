Mise face à ses responsabilités par l'OL dans le dossier des droits TV alloués à beIN Sports, la LFP ne se dit pas inquiète à ce sujet.

Ne voulant plus se laisser marcher sur les pieds, l'OL a réagi et adressé un courrier particulièrement salé à la Ligue de football professionnel (LFP). Dans ce texte signé par Laurent Prud'homme, son directeur général, il s'attaque au contrat des droits TV paraphé entre l'instance et beIN Sports. Celui-ci comprend la diffusion d'un match par week-end moyennant 100 millions d'euros par an.

Sauf que la chaîne franco-qatarienne n'a pas encore réglé le premier versement attendu en début de la saison. De plus, l'accord comprend une somme de 80 millions d'euros pour les droits, et 20 autres millions via du sponsoring. Un compromis que l'Olympique lyonnais ne valide pas pour des raisons que son dirigeant a détaillées au patron de la LFP.

La Ligue attend de voir la suite

Contactée par RMC Sports, la Ligue indique avoir pris connaissance de ce document ce jeudi matin. Elle regrette d'ailleurs que ce dernier soit sorti dans les médias quelques heures plus tard. Pour le reste, l'organisation reste sereine, rappelant que ce deal a été validé par le conseil d'administration, auquel l'OL n'appartient pas.

Pour la suite, elle attend de voir si cette lettre sera suivie d’une action juridique de la part des Rhodaniens. Auquel cas, elle se réserve le droit d’y répondre. La LFP précise que d'autres clubs ont et continent de formuler des recours à ce sujet.