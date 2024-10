Mercato : quand Nice perd la bataille avec l'OL pour Depay

Recruté par l'OL en janvier 2017, Memphis Depay aurait pu atterrir à Nice. Une anecdote racontée par le président niçois, Jean-Pierre Rivère.

C'était l'un des gros coups sur le marché hivernal 2017. En janvier 2017, l'Olympique lyonnais parvient à attirer Memphis Depay, 22 ans. Certes en échec à Manchester United, son club d'alors, l'attaquant représente tout de même une belle promesse. Mais les supporters rhodaniens auraient pu ne jamais voir le Néerlandais sous ce maillot. En effet, Nice aussi était sur le coup.

C'est ce qu'a expliqué Jean-Pierre Rivère, président des Aiglons, sur la Chaîne L'Equipe. "Avec Depay, on avait un deal : deux ans et demi en prêt. Manchester United devait prendre en charge deux tiers du salaire et on avait une option d'achat à 8 millions d'euros, a-t-il confié. Jean-Michel Aulas, toujours bien informé, a appris par la presse que nous étions sur Depay et il a dit : 'Quand j'ai vu que Nice était sur Depay, je me suis dit que Nice n'a pas d'argent, donc nous pouvons le faire', et l'OL l'a fait".

Un dernier match avec l'OL contre... Nice

Depuis, le patron du club azuréen affirme qu'il évite de donner des informations aux journalistes lors du mercato. Pour Depay, c'était le début d'une aventure qui a duré quatre ans et demi, jusqu'en 2021. Après 178 rencontres et 76 buts, et alors qu'il était arrivé pour 16 millions d'euros, l'avant-centre est parti libre au FC Barcelone, avant de rallier l'Atlético de Madrid puis cet été, le SC Corinthians. Pour l'anecdote, son dernier match sous la tunique lyonnaise était face... à Nice (défaite 3-2).