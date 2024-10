Contrat beIN Sports : l'OL s'attaque à la LFP

Dans un courrier adressé à la LFP, l'OL conteste le contrat passé avec beIN Sports au sujet des droits TV. Il demande à l'instance de recouvrer les impayés.

L'OL tape du poing sur la table. Certes, le club rhodanien connaît des difficultés financières, avec notamment des complications avec des fournisseurs, mais il est aussi en droit d'attendre les sommes dues pour la diffusion TV de la Ligue 1. Or, beIN Sports, qui retransmet une affiche par week-end contre 100 millions d'euros à l'année, n'a toujours pas honoré le paiement de sa première échéance. Celle-ci devait pourtant intervenir au début de la saison. Un manque à gagner d'une vingtaine de millions d'euros pour les formations professionnelles françaises.

Premier club à monter au créneau

Cela rend bien évidemment les institutions furieuses, même si en public, elles restent discrètes. Sauf l'Olympique lyonnais, qui a décidé de sortir du silence, comme l'indique L'Équipe. Via Laurent Prud'homme, son directeur général, il a adressé un courrier très salé à Vincent Labrune, le patron de LFP.

Dans celui-ci, il rappelle les complications économiques des clubs. Non seulement les droits TV ont chuté de manière drastique, mais en plus, une partie de la somme n'a pas été versée par la chaîne franco-qatarienne, alors que qu'elle a "pu bénéficier de l'intégralité des droits et engranger des nouveaux abonnés depuis la reprise du championnat", rappelle le dirigeant rhodanien.

L'OL s'en prend à l'aspect sponsoring du contrat

De fait, il exige de la Ligue qu'elle entreprenne "sans délai toutes les démarches de recouvrement nécessaires des sommes dues par beIN Sports." Mais en plus de cette mise en demeure, l'OL conteste l'accord passé avec le diffuseur sur le côté marketing. Car la somme des 100 millions promise se divise en deux parties : 80 millions d'euros de droits et 20 millions de sponsoring.

Un contrat qui doit permettre la mise en avant de la marque Qatar Tourism, tandis que l'Olympique lyonnais est lié à Emirates. Or, pour différentes raisons qu'il détaille plus loin, Prud'homme considère "le partenariat consenti en violation de nos droits comme nul et non avenu". A ce propos, il dénonce des "incohérences et iniquités économiques engendrées".

Les relations avec le PSG se tendent

Parmi les justifications employées par les septuples champions de France, "l'incompétence de la LFP pour décider de la commercialisation des inventaires marketing relatifs aux propriétés des clubs" et "le non-respect des règles de répartition". Il cite aussi "le non-respect des procédures et des prérogatives du conseil d'administration" et "la violation des règles de concurrence".

Cette lettre sera-t-elle suivie de faits, ou par d'autres écuries de Ligue 1 ? En attendant, cela ne risque pas d'améliorer les relations entre l'OL et le PSG, déjà refroidies avec la position de John Textor au sujet des droits TV. Sachant que Laurent Prud'homme a intégré avec Nasser al-Khelaïfi le comité stratégique de LFP Media.