Laurent Prud’homme (OL) intègre un comité stratégique de la LFP

Laurent Prud’homme, directeur général de l’OL (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Dirigeant de l’OL, dont il est directeur général, Laurent Prud’homme intègre le comité stratégique de LFP Media. Avec d’autres confrères, il est chargé de proposer des suggestions pour mieux intégrer les clubs dans la filiale commerciale de la Ligue.

Depuis juillet 2022, la Ligue de football professionnel s’est dotée d’une filiale commerciale. Nommée LFP Media, elle doit notamment gérer les domaines suivants : la production, les droits TV, les partenariats, le digital et le marketing. En résumé, tout ce qui doit permettre à l’institution présidée par Vincent Labrune de mieux se vendre et de fournir un produit de meilleure qualité, au-delà du terrain.

Les résultats, à l’image du dernier feuilleton des droits TV, ne sont pas forcément au rendez-vous, et a priori, il est donc temps d’agir. C’est pour cela que jeudi 3 octobre, la LFP a annoncé la création d’un comité consultatif. Celui-ci sera composé de dirigeants de formations de Ligue 1, à commencer par Laurent Prud’homme, le directeur général de l’OL. Il sera accompagné de Nasser al-Khelaïfi (PSG), Jean-François Rivière (Nice), Ivan Gazidis (Saint-Etienne), Pablo Longoria (Marseille) et Joseph Oughourlian (Lens).

Quelles relations entre l’OL et le PSG ?

Les six hommes seront amenés à échanger pour in fine, présenter des propositions et suggestions en termes de stratégie et d’orientation commerciale. Précisons que ce sont la Ligue et CVC, le fonds d’investissement qui a scellé voilà plusieurs années un accord avec l’organisation, qui ont désigné les six membres de ce groupe de travail.

Les discussions promettent d’être animées, puisqu’on sait que l’Olympique lyonnais s’était opposé au Paris Saint-Germain et à la LFP à propos des droits télévisuels. Le club rhodanien, et particulièrement John Textor, militait pour une plateforme propre à la Ligue pour diffuser ses rencontres.