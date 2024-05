OL : Laurent Prud’Homme avoue s’être remis en question

John Textor en discussions avec Laurent Prud’homme (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Depuis la qualification en Ligue Europa, tout l'OL vit sur un nuage. Mais à l'image de Laurent Prud’Homme, le doute a pendant un temps occupé les esprits.

"C’est indescriptible, c’est une histoire humaine qui est absolument incroyable" a déclaré Laurent Prud’Homme au micro de Free Ligue 1. À l’issue du succès face au RC Strasbourg (2-1) et de la qualification des Lyonnais en Ligue Europa, le directeur général n’en croyait pas ses yeux. Arrivé l’hiver dernier dans le cadre de la restructuration institutionnelle du club, aux côtés de David Friio, l’ancien patron de L’Equipe avait décidé de rejoindre John Textor afin de contribuer au renouveau de l’OL. Un choix qui s’est avéré fructueux pour l’homme de 50 ans, qui a vu son équipe de cœur entrer dans les annales en se qualifiant pour une compétition européenne après avoir été lanterne rouge de Ligue 1 à la 15e journée.

Après la claque à Marseille, le doute

En effet, les Rhodaniens sont loin d'avoir tout réussi. Si l’issue est belle, ils ont traversé des moments de doute. Laurent Prud’Homme a reconnu, lui aussi, ne pas y avoir échappé. C’était lors du revers face à l’OM (3-0), le 6 décembre dernier, un jour après sa prise de fonctions. "Je me suis posé une minute la question, avais-je fait le bon choix ? Lors du match à Marseille, on était mauvais. Il y avait Jean-Pierre Papin assis à côté de moi qui me dit : "Monsieur Prud’Homme, ils sont tous nuls, vous allez en Ligue 2 directement !" À ce moment-là, je m’étais demandé si je n'avais pas fait une connerie", a-t-il confié lors de la célébration avec les supporters.

Avec en vue la finale de Coupe de France samedi à Lille, le directeur général de l’OL s’est montré particulièrement ambitieux. "Ils y allaient déjà en guerriers. Mais maintenant, ça va être un combat incroyable. Car l’objectif de l’UEFA est à présent coché", a-t-il rappelé. Possiblement un atout dans la manche de Pierre Sage et de ses protégés.