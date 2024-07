OL : la réponse sèche du PSG à John Textor

John Textor, OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après les critiques de John Textor sur le modèle du PSG et sur sa domination sur le championnat, le club parisien lui a répondu de manière très offensive dans un courrier.

Ce n'est pas la première fois que John Textor s'en prend au PSG et à son modèle qu'il juge inéquitable. Dans un entretien accordé à Globo Esporte et publié en début de semaine, le patron de l'OL avait réitéré ses accusations, affirmant que Paris était un concurrent déloyal dans le championnat de France et qu'il voulait, sportivement bien sûr, lui "botter le cul".

Une intervention qui n'est visiblement pas du tout bien passée du côté de la capitale, puisque dans un courrier envoyé directement au propriétaire d'Eagle Football, que plusieurs médias ont dévoilé, la formation francilienne lui a répondu très sèchement. Elle a d'abord trouvé "particulièrement surprenant que des commentaires aussi indignes soient faits par un président d'un club français contre un autre club français, surtout de la part d'un nouveau venu dans la Ligue."

Des paroles "déplacées, particulièrement fausses, hypocrites et irrespectueuses", selon le PSG

Ne voulant pas s'abaisser à "répondre à vos commentaires absurdes" et se réservant "le droit d'engager des poursuites judiciaires", l'institution dirigée par Nasser al-Khelaïfi a toutefois repris point par point les propos de l'Américain. Des paroles que le champion de France estime "déplacées, particulièrement fausses, hypocrites et irrespectueuses, non seulement vis-à-vis du PSG, mais aussi du football français".

Dans son entrevue, John Textor avait notamment déclaré qu'il devait "rivaliser avec le Qatar (Paris) en France", ce que l'intéressé réfute avec l'argument suivant. "Vous mentionnez que vous êtes compétition contre un pays (...) ignorant le fait qu'une part significative de notre club est aujourd'hui détenue par l'investisseur américain Arctos. Moins de 20 % de nos revenus commerciaux proviennent de sociétés qataries."

Sur le plan financier, il ne manque pas de rappeler les déboires de l'Olympique lyonnais avec la DNCG à l'été 2023, lorsqu'il avait subi un encadrement de sa masse salariale. "Vous affirmez faussement que le PSG a "un modèle de dépenses débridées sans restrictions" tout en ignorant le fait que votre propre club a eu des problèmes de financement".

La position du Textor sur les droits TV agace Paris

Enfin, les dissensions entre l'OL et Paris remontent aussi au sujet des droits TV. Alors que John Textor milite pour une plateforme regroupant l'ensemble de la Ligue 1, c'est finalement le choix du duo DAZN - beIN Sports qui a été préféré par ses confrères. Agacé par le communiqué publié par l'homme d'affaires à ce propos, al-Khelaïfi président de la chaîne franco-qatarie, s'est attaqué à son homologue en dévoilant les dessous des négociations d'un récent transfert entre les deux entités.

"Vous faites la morale aux autres clubs français en leur arguant de ne pas s'inquiéter de l'absence de revenus garantis, tout en demandant en privé de faire des payements en avance pour le transfert de Bradley Barcola pour bénéficier de revenus pour votre propre mercato".

En conclusion de cette missive, Paris, qui a peu goûté au "j'espère qu'ils vont faire faire une mauvaise année" de l'Américain, souhaite "respectueusement à toutes les parties prenantes qui veulent le meilleur pour le football français une saison réussie, y compris à Lyon en tant qu'institution".