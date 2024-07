L'OL va "réduire la dose" lors des entraînements

Après un premier gros bloc de travail de 15 jours à l'entraînement, l'OL va "réduire la dose" selon Pierre Sage, pour se préparer à performer lors des matchs.

On l'a vu vendredi lors de l'affiche face au WSG Tirol (2-3), les neuf séances d'entraînement vécues par les joueurs depuis leur arrivée en Autriche ont pesé dans les jambes. Cela fait désormais quinze jours que la reprise a sonné pour l'OL, et ce premier bloc a été particulièrement éprouvant, à l'image de cette semaine en moyenne montagne qui a sollicité les organismes.

"Prendre de la confiance en jouant mieux que vendredi"

Les coéquipiers de Corentin Tolisso vont encore bosser durant un peu moins d'un mois avant le retour de la Ligue 1, mais on devrait assister à un rééquilibrage de ce qui leur sera demandé par le staff. "On a mis l'intensité durant toute la semaine, on a bien travaillé. C'était intéressant, mais ça nous a aussi coûté un peu de fraîcheur lors de notre rencontre, a estimé Pierre Sage au micro de la chaîne du club. On veut la maintenir et la transférer en match, donc nous allons réduire les doses durant les séances. Cela nous permettra d'avoir plus de ressources lors des parties et de prendre de la confiance en jouant mieux qu'aujourd'hui (vendredi)."

Nous pouvons donc nous attendre à moins de journées doublées avec deux entraînements, ou encore à des exercices renvoyant un peu plus à la tactique qu'au physique. Néanmoins, on sera loin de la colonie de vacances pour les Lyonnais, puisque le mantra du coach et de son staff est d'incorporer lors des séances les aspects techniques, tactiques et physiques au sein d'une même activité.