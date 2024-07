Nasser al-Khelaïfi (PSG) et John Textor (OL) se sont écharpés dimanche lors de la réunion des présidents de Ligue 1 à propos des droits TV.

Entre deux présidents aux idées opposées, l'ambiance ne pouvait pas être bonne, surtout lors d'un moment aussi crucial pour le football français. Dimanche s'est tenu le collège de Ligue 1 avec en sujet majeur, les droits TV. Le choix des dirigeants s'est porté sur le duo DAZN-beIN Sports pour diffuser le championnat, comme nous l'expliquions ici. Or, cette solution n'est absolument pas du goût de l'OL et de John Textor.

L'Américain aurait souhaité une plateforme plus dans l'air du temps, retransmettant l'ensemble des rencontres, et non pas l'association DAZN-beIN Sports, qu'il considère comme un retour en arrière. Président du PSG et de beIN Media Group, Nasser al-Khelaïfi est dans le viseur du patron d'Eagle Football, comme l'a montré son message publié le 14 juillet au soir.

Nasser al-Khelaïfi face à la défiance de certains présidents

Un texte qui n'est pas anodin puisque L'Equipe nous apprend ce mardi que les deux hommes ont eu un vif échange lors de la réunion. Le Parisien n'a pas apprécié la proposition du Lyonnais et lui a fait savoir. Il se serait énervé et lui aurait répliqué qu'aucune grande Ligue dans le monde n'avait lancé sa propre chaîne. Al-Khelaïfi aurait aussi signifié à Textor "qu'il n'avait qu'à mettre l'argent".

Dans ce dossier, il semble toutefois que le dirigeant qatari ait agacé plusieurs de ses homologues. Certains lui reprocheraient son double jeu. Joseph Oughourlian (Lens), par exemple, l'aurait accusé de conflit d'intérêts, ce que Textor a lui aussi plus ou moins évoqué dans ses diverses sorties publiques. Une chose est sûre, le football français est encore loin de vivre des moments apaisés.