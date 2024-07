Un an après son arrivée, Houssem Aouar quitte déjà l’AS Roma. L’ancien milieu de l’OL s’est engagé pour quatre saisons avec Al-Ittihad, entraîné par Laurent Blanc et où évolue Karim Benzema.

Ce n’était pas forcément le destin qui lui était réservé et son départ de l’OL n’a pas changé grand-chose. À la recherche d’un nouveau souffle, Houssem Aouar avait choisi de quitter libre son club formateur pour s’engager avec l’AS Roma à l'été 2023. Malheureusement, l’aventure italienne a tourné court pour le milieu de terrain. Un an après son arrivée, l’international algérien a déjà refait ses valises et s’est engagé mardi soir avec le club saoudien d’Al-Ittihad.

Un contrat jusqu'en 2028

Ce dernier a dépensé une quinzaine de millions d’euros pour s’attacher les services d’Aouar qui a rejoint ses nouveaux coéquipiers en stage en Espagne. Pas dans les plans de José Mourinho puis de Daniele De Rossi, Houssem Aouar a donc fait le choix de succomber à la tentation saoudienne et a signé un contrat jusqu’en juin 2028 avec le club de Djeddah. Au sein des Tigres, il n’arrivera pas en territoire inconnu puisqu’il retrouvera son ancien coach à l'OL Laurent Blanc, débarqué il y a quelques jours, ainsi qu’un autre pur Lyonnais avec Karim Benzema.