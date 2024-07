Blanc (ex-OL) entraîneur d’Al-Ittihad, Aouar proche de l'imiter

Ce samedi, le club saoudien d’Al-Ittihad a confirmé l’arrivée de Laurent Blanc sur son banc. L’ancien entraîneur de l’OL devrait y retrouver Houssem Aouar, en passe de s’engager.

Il y a eu Stefano Pioli, puis Christophe Galtier. Ce sera finalement Laurent Blanc qui prendra les rênes d’Al-Ittihad la saison prochaine. Ce samedi, le club saoudien a confirmé ce qui était entendu depuis déjà quelques jours. Moins d’un an après son départ de l’OL, l’entraîneur français va reprendre du service en Arabie Saoudite. À Al-Ittihad, Blanc devrait signer pour deux saisons et une en option, mais cela n’a pas été confirmé par le club de Karim Benzema. En plus du Ballon d’Or 2022, l’ancien coach lyonnais retrouvera N’Golo Kanté et très certainement un ancien de la maison OL.

Douze millions d'euros pour la Roma avec Aouar ?

N’ayant pas réussi à s’imposer à l’AS Roma après le départ de son club formateur, Houssem Aouar est attendu dans les prochaines heures ou prochains jours en Arabie Saoudite. Un transfert de 12 millions d’euros serait à l’étude d’après Fabrizio Romano pour le milieu qui retrouverait ainsi son ancien coach à l’OL. En posant ses valises dans la capitale des Gaules, Laurent Blanc avait cherché à relancer Aouar, sans succès. Aura-t-il plus de chances en Arabie Saoudite ?