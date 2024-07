Ce samedi, l’OL affronte Chassieu-Décines au GOLTC. Avec un large groupe, Pierre Sage va largement faire tourner, mais a notamment titularisé Lucas Perri pour commencer ce match.

L'heure de la rentrée a définitivement sonné pour l'OL. Après une semaine de préparation, les Lyonnais vont disputer leur premier amical de cette pré-saison qui doit les amener jusqu'au week-end du 16 août et le déplacement à Rennes pour la première journée de Ligue 1. Ce n'est certes qu'un amical contre les voisins de Chassieu-Décines, mais il règne une certaine attente chez les supporters après la seconde partie de saison réussie sous les ordres de Pierre Sage. Ce dernier se sait attendu, mais fixe déjà des ambitions aux coéquipiers de Corentin Tolisso pour ce premier rendez-vous.

Avec un groupe de 26 joueurs et trois périodes de 30 minutes à se mettre sous la dent, l'entraîneur lyonnais va avoir de quoi faire. Pour cet amical contre Chassieu, Tolisso portera le brassard de capitaine dans une composition qui mêle logiquement titulaires de la saison dernière et remplaçants, voire exclus du groupe lors des six derniers mois. Dejan Lovren ou encore Paul Akouokou vont jouer leurs premières minutes depuis des mois.

La composition de l’OL : Perri - Mata, Adryelson, Lovren, Abner - Lepenant, Akouokou, Tolisso - Baldé, Orban, Fofana