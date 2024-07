Blanc (ex-OL) en Arabie Saoudite ? Son agent confirme

Au chômage depuis son départ de l’OL, Laurent Blanc va rebondir en Arabie Saoudite. Les discussions sont bien en cours avec Al-Ittihad, comme l’a confirmé son agent.

En revenant en Ligue 1 en octobre 2022, Laurent Blanc espérait sûrement se remettre en scelle et profiter de son passage à l’OL pour retrouver la réputation qu’il s’était forgée à Bordeaux et au PSG. Malheureusement, l’aventure lyonnaise n’a pas connu le résultat escompté malgré cinq mois renversant entre janvier et mai 2023. Seulement, le début de saison dernière catastrophique a eu raison de la patience de John Textor et Laurent Blanc a fait ses valises et pris son chèque dès la mi-septembre. Un nouveau couac dans la carrière du Président qui est depuis au chômage et en profite pour se ressourcer.

Un club dans lequel évoluent Benzema et Kanté

Le temps des vacances va bientôt prendre fin puisque le Cévenol va retourner du côté du Moyen-Orient. Après une première expérience au Qatar, Laurent Blanc est proche de découvrir le championnat saoudien. Son agent historique l’a confirmé après l'apparition de rumeurs. "Les négociations avec Al-Ittihad ne sont pas encore terminées, a révélé Jean-Pierre Bernès au média Shoot. Il reste quelques ultimes détails dans les termes du contrat entre les deux parties." Au sein du club saoudien, Laurent Blanc n'arrivera pas en territoire inconnu. Il retrouvera Karim Benzema qu’il a eu sous ses ordres avec l’équipe de France pendant deux ans et N’Golo Kanté.