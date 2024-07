À la recherche d’un coach, Al-Ittihad aurait jeté son dévolu sur Laurent Blanc. L’ancien manager de l’OL se serait déjà mis d'accord avec le club saoudien.

Après avoir tenté d’attirer Stefano Pioli, puis Christophe Galtier, les dirigeants d'Al-Ittihad souhaiteraient désormais séduire Laurent Blanc. Sans poste depuis le mois de septembre 2023, le Président pourrait se relancer à l’étranger. Selon L'Équipe, le club de Djeddah voudrait finaliser le dossier rapidement. De plus, Fabrizio Romano indique que les deux camps sont parvenus à un accord sur un contrat jusqu'en 2026, plus une année en option. Si l’affaire venait à aboutir, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France pourrait retrouver Karim Benzema. D’autres grands noms évoluent actuellement chez Les Tigres, c’est le cas de N’Golo Kanté ou de Fabinho notamment. Voir Blanc à la tête d’une équipe dans le Golfe ne sera pas une première. Entre 2020 et 2022, le technicien français a dirigé Al-Rayyan SC au Qatar. Son bilan là-bas a été moyen, puisqu’il avait récolté en moyenne 1,3 point par match, soit son plus faible total dans sa carrière.

Son passage à l’OL

Plus récemment, Laurent Blanc a entraîné en France, et plus particulièrement dans le Rhône. Le 9 octobre 2022, Jean-Michel Aulas et ses hommes avaient pris la décision de nommer le champion du monde 1998 aux commandes de l’équipe. En 37 rencontres, l'entraîneur français avait signé 18 victoires, pour 7 matchs nuls et 12 défaites. Sa mauvaise série au début de la saison 2023-2024 lui a coûté sa place. Le natif d’Alès avait été remplacé par Fabio Grosso. Le tacticien italien s’est révélé être une erreur de casting, étant lui aussi débarqué. La suite, tous les fans lyonnais la connaissent, puisque c’est Pierre Sage qui a suppléé l’actuel coach de Sassuolo. Le Jurassien a d’ailleurs été prolongé jusqu’en 2026 par ses dirigeants.