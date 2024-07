Pour le premier des deux matchs amicaux contre l’Ouzbékistan, l’équipe de France U19 s’est facilement imposée 3-0. Saël Kumbedi et Justin Bengui ont démarré cette rencontre.

Pour trouver des détails sur la large revue d’effectif opérée par Bernard Diomède mardi à Clairefontaine, il faudra repasser. Les seules certitudes de ce premier match amical entre l’équipe de France U19 et l’Ouzbékistan concernent le score final et le onze de départ. En pleine préparation pour le championnat d’Europe de la catégorie et dans l’attente de donner sa liste définitive, Diomède a vu ses jeunes s’imposer aisément avec une victoire 3-0 au CNF Clairefontaine. Pour ce premier match après une vingtaine de jours de préparation, Saël Kumbedi et Justin Bengui ont commencé la rencontre et participé à la première période réussie des Bleuets avec deux buts de Steve Ngoura (36e) et de Senny Mayulu, quatre minutes plus tard.

La liste pour l'Euro dévoilée vendredi

Afin de pouvoir se faire un réel avis dans sa réflexion pour sélectionner seulement vingt éléments, Bernard Diomède a effectué une large revue d’effectif. Toutefois, le temps de jeu accordé à Mamadou Sarr et Mahamadou Diawara, autres éléments de l’OL présents dans ce groupe élargi n'a pas été dévoilé. Les deux Lyonnais débuteront peut-être le second match contre l’Ouzbékistan qui se tiendra vendredi à Clairefontaine, avant l’annonce définitive dans la foulée de la liste U19 pour l’Euro en Irlande du Nord.