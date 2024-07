OL - Mercato : visite médicale jeudi pour Gomes Rodriguez

Courtisé par de nombreux clubs européens, Alejandro Gomes Rodriguez a finalement choisi l’OL. Le jeune attaquant (16 ans) est attendu jeudi pour sa visite médicale avant de renforcer la réserve.

Il n’y a pas que pour renforcer l’équipe première que les dirigeants de l’OL s’activent. Du côté de la post-formation, les Lyonnais ont décidé d’agir afin de renforcer un secteur offensif en manque de talent. Il y a bien Enzo Molebé sur qui le club place de vrais espoirs, mais à côté de ça, c’est un peu le désert au poste d’attaquant, même si Romain Perret a montré de belles choses. Pas suffisant toutefois pour empêcher l’OL de se positionner sur la piste Alejandro Gomes Rodriguez et surtout de se montrer convaincant. Comme annoncé vendredi, le jeune Anglais (16 ans) a choisi de rejoindre la capitale de la Gaule malgré de nombreux intérêts et non des moindres. Il était question de Manchester City, Chelsea ou encore la Juventus Turin.

Un renfort pour la réserve avant tout

L’OL a réussi à rafler la mise et versera un petit montant à Southampton. De son côté, Gomes Rodriguez se serait mis d’accord sur la base d’un contrat de trois ans, plus deux en option, d’après les informations de L’Équipe. L’international U16 anglais, qui possède la nationalité portugaise et vénézuélienne, serait attendu jeudi prochain à Décines afin de passer sa visite médicale. Néanmoins, il ne viendra pas garnir les rangs de l’effectif de Pierre Sage tout de suite. La volonté du club est de le voir évoluer avec la réserve en National 3 pour commencer.