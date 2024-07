Sofie Svava avec le Danemark (Photo by Michal Cizek / AFP)

Grâce à une large victoire contre la Belgique (3-0), le Danemark a assuré sa qualification pour l’Euro 2025. Les Pays-Bas de Damaris et Daniëlle van de Donk vont devoir patienter.

À l’été 2025, l’OL sera sûr d’être représenté au moment du coup d’envoi de l’Euro 2025. Depuis vendredi soir, l’équipe de France féminine a assuré son billet pour la compétition qui se déroulera en Suisse. Les internationales lyonnaises des Bleues n’auront donc pas le droit à des vacances reposantes, mais ce ne sera pas une nouveauté pour elles. Wendie Renard et compagnie ne seront pas les seules représentantes de l’OL pour le tournoi européen dans un an puisqu’une autre Fenotte a validé son ticket vendredi soir. Nouvelle recrue estivale, Sofie Svava a imité ses nouvelles coéquipières avec le Danemark. Si elle n’a joué que quelques minutes (87e), la latérale a vu sa sélection facilement l’emporter contre la Belgique (3-0) et ainsi verrouiller définitivement la deuxième place derrière l’Espagne.

Les Pays-Bas sous pression

La qualification actée, les Pays-Bas ont manqué le coche de leurs côtés. Opposés à l’Italie, les Bataves pouvaient s’assurer une présence en Suisse en cas de succès de l’autre côté des Alpes. Malheureusement, les coéquipières de Daniëlle van de Donk n’ont pu faire mieux qu’un match nul (0-0). Avec le nul de la Norvège dans le même temps, les Néerlandaises s’en sortent plutôt bien, car elles conservent la tête du groupe, mais n’auront pas le droit à l’erreur le 16 juillet. Un revers contre les Norvégiennes couplé à une victoire de l’Italie ferait sortir Damaris, qui a remplacé sa comparse lyonnaise, et les siennes des deux premières places qualificatives.