Les deux Lyonnaises Le Sommer et Renard sont prêtes à défier l’Australie avec les Bleues. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Bousculée par la Suède vendredi à Dijon, l’équipe de France féminine l’a malgré tout emporté (2-1). Les Bleues sont qualifiées pour l’Euro 2025 avec cette victoire.

Ce ne fut pas un long fleuve tranquille pendant 90 minutes, mais la France a assuré l’essentiel vendredi soir à Dijon. Grâce à un missile de Sakina Karchaoui et à l’opportunisme de Marie-Antoinette Katoto, les Bleues se sont défaites du piège de la Suède (2-1) et ont surtout assuré leur présence à l’Euro 2025 l’été prochain en Suisse. Avec 12 points, les Françaises ne peuvent plus être rattrapées par leurs adversaires du soir alors qu’il ne reste qu’une journée à disputer. Le match contre l’Irlande prévu mardi à Cork servira donc d’ultime répétition pour Hervé Renard avant le début des Jeux olympiques de Paris. Vendredi, à Dijon, le sélectionneur a certainement dû être soulagé de voir ses ouailles s’imposer, car ce ne fut pas une partie de plaisir contre la Suède.

Un jaune pour Diani, des miettes pour Becho

Avec trois joueuses de l’OL titulaires au coup d’envoi (Renard, Diani, Cascarino même si cette dernière est contractuellement sans club), la France a attendu la demi-heure de jeu pour ouvrir le score et de quelle manière. Sur un corner renvoyé, Karchaoui a trouvé la lucarne suédoise d’une frappe des 30 mètres. Un but qui a fait chavirer le public de Gaston Gérard, mais qui n’a pas vraiment mis les Bleues en position de force.

L’égalisation de Rybrink dès le retour de la pause (49e) a poussé les coéquipières de Wendie Renard à s’arracher. C’est d’une tête de la capitaine de l’OL qu’est venu le salut français. Quand tout le monde réclamait une main sur le coup de casque de Renard, Katoto a surgi pour pousser le ballon au fond et offrir une victoire qu’Eugénie Le Sommer a suivie du banc. L’attaquante a été préservée par son sélectionneur tandis que Vicki Becho est entrée dans les dernières secondes du match.