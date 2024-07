En tant qu’agent libre, Alejandro Gomes Rodriguez (16 ans) devrait rejoindre l’Olympique lyonnais. L’avant-centre aurait rejeté des propositions d’Italie et d’Angleterre pour venir à Lyon.

Une nouvelle recrue devrait prochainement arriver à l’OL. Selon Fabrizio Romano, Alejandro Gomes Rodriguez et les dirigeants lyonnais auraient trouvé un accord. Pour le moment, les détails du contrat n’ont pas filtré, mais l’attaquant arriverait en tant qu’agent libre. Un joli coup réalisé par le club de John Textor, qui pourrait attirer gratuitement un des avants-centres les plus talentueux de la génération 2008. Le joueur de 16 ans aurait d’ailleurs refusé plusieurs offres d’écuries étrangères, notamment d’Italie et d’Angleterre. C'est le contrat et le projet lyonnais qui l’auraient convaincu. La saison écoulée, le buteur jouait dans les catégories jeunes de Southampton.

Un jeune talent issu de la Junior Premier League (JPL)

En janvier 2020, Alejandro Gomes Rodriguez a rejoint une équipe évoluant en JPL. Dès son arrivée dans le championnat, l’international U16 anglais s’est fait remarquer. Après la pandémie de covid-19, le footballeur a enchaîné les bonnes performances dans sa ligue, ce qui a poussé les Saints de Southampton à le recruter lors du mercato estival 2022. Lors de l’exercice 2023-2024, l’offensif a disputé 11 matchs avec les U18 et deux rencontres avec les U21, dans lesquels il a inscrit trois buts et délivré neuf passes décisives. Des statistiques de qualité pour un adolescent de 16 ans qui est surclassé. À noter que durant sa carrière, il a porté les couleurs du Venezuela, du Portugal et, plus récemment, de l'Angleterre. Ainsi, un accord avec l’Olympique lyonnais devrait être signé prochainement.