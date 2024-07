Melvine Malard lors d’OL – Juventus (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

La saison écoulée, Melvine Malard avait été prêtée par l’Olympique lyonnais à Manchester United. Grâce à ses bonnes performances, les dirigeants mancuniens seraient sur le point de lever son option d’achat.

Après avoir perdu Griedge Mbock, partie au Paris Saint-Germain, et Delphine Cascarino, en fin de contrat, l’OL féminin s’apprête à vendre une autre joueuse de qualité. Selon le média britannique The Guardian, Melvine Malard devrait porter les couleurs de Manchester United la saison prochaine. L’attaquante évoluait déjà là-bas sous forme de prêt, depuis près d'un an. Cependant, le bord mancunien aurait levé sa clause d’achat, dont le montant n’a pas encore été révélé. La joueuse de 24 ans devrait alors être liée jusqu’en 2027 en Angleterre. En 19 apparitions dans le championnat anglais, l’ancienne de l’Olympique lyonnais a marqué à cinq reprises. D’ailleurs, elle a déjà remporté un trophée avec son nouveau club, puisque sa formation a battu Tottenham 4-0 en finale de la FA Cup.

Un bilan positif dans le Rhône

Arrivée en 2017 chez les Fenottes, Melvine Malard aura laissé une belle empreinte à Lyon. En six ans, la Réunionnaise a remporté trois championnats de France, deux coupes nationales, un Trophée des championnes, mais surtout trois Ligues des champions. Un palmarès impressionnant pour une footballeuse de son âge. D'ailleurs, elle avait seulement 17 ans lors de sa première apparition en matchs officiels, c’était en septembre 2017 dans une victoire 8-0 face à Rodez en D1. Ainsi, l’internationale française a grandi à l’OL, mais elle devrait désormais s'exiler de l’autre côté de la Manche cet été.