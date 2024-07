Sage va effectuer un large turnover lors d’OL - Chassieu-Décines

Après une semaine d’entraînement, l’OL dispute son premier amical ce samedi (19h) contre Chassieu-Décines. Pierre Sage compte établir les minutes de manière équitable dans un groupe pléthorique.

L’heure de la rentrée a sonné le 5 juillet dernier, mais ce samedi marque le retour au jeu pour les joueurs de l’OL. Après une semaine d’entraînement, les 27 Lyonnais vont pouvoir retrouver le goût des matchs, à défaut de la compétition. À 19h, ils vont retrouver une partie de leurs supporters du côté du centre d’entraînement pour une mise en route face aux voisins de Chassieu-Décines. Il ne faudra pas tirer de conclusions hâtives de ce premier rendez-vous, car "on ne sera pas prêts comme on a repris depuis une semaine".

Toutefois, Pierre Sage espère voir son équipe mettre en place les éléments travaillés depuis la reprise. Effectivement, cette dernière ne s’est pas limitée à simplement courir, mais bien à travailler avec le ballon. "C’est surtout l’occasion pour nous de revisiter notre modèle de jeu dans ses différents grands principes. On veut implémenter ce qu’on souhaite en termes de jeu. Il y a deux aspects où l’on veut progresser : la capacité à vite récupérer la balle et à encore mieux sortir le ballon qu’on le faisait la saison dernière. Cela permettra de donner plus de valeur à notre pouvoir en attaque placée."

"On ne sait pas qui jouera contre Rennes"

Pour ce premier amical de la préparation, Pierre Sage va compter sur un groupe en nombre avec pas moins de 26 ou 27 joueurs à sa disposition. Grâce au format de cette opposition contre Chassieu-Décines, l’entraîneur lyonnais va pouvoir faire tourner, mais aussi travailler physiquement. Avec trois mi-temps de trente minutes, le technicien avait déjà les idées bien arrêtées jeudi au moment de se présenter face à la presse. "Je vais établir les temps de jeu de manière complètement équitable, dans la volonté de l’inscrire dans notre processus de progression de jeu collectif. Il est important que l’ensemble des joueurs soit en capacité de le faire, car, aujourd’hui, je ne sais pas qui jouera contre Rennes. L’idée, c’est d’avoir un maximum de solutions." Si le résultat n'aura pas de valeur ce samedi, le visage sera malgré tout scruté.