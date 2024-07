OL : le programme complet de la préparation estivale

Avec l’annonce du match amical contre l’Union Berlin le 3 août, le programme estival de l’OL est complet. Un peu plus d’un mois de préparation avant d’attaquer la Ligue 1 à Rennes.

Cette fois, le calendrier est complet. Pendant que Pierre Sage décrochait son diplôme du BEPF, l’OL a continué à affiner sa préparation. Après plusieurs jours d’annonce, la préparation estivale n’a plus de secrets pour les supporters lyonnais. Elle est complète et a débuté depuis le 5 juillet à Décines. Suite une série de batteries de tests pour commencer, le groupe de 27 joueurs a attaqué une semaine de travail balle au pied au GOLTC avant un premier rendez-vous ce samedi 13 juillet.

À 19h, les coéquipiers de Maxence Caqueret affronteront les voisins de Chassieu-Décines pour un premier amical comme mise en route. À l’issue de cette opposition contre la formation de National 3, les Lyonnais observeront un jour de repos avant de mettre les voiles vers l’Autriche lundi matin. Du 15 au 25 juillet, l’effectif lyonnais effectuera un premier stage dans la station d’Innsbruck.

Deux stages et six amicaux au programme

Une prise de hauteur pour monter en puissance. Au milieu de ce travail en montagne, Pierre Sage a programmé deux matchs amicaux. Un premier le 19 juillet (17h30) contre le WSG Tirol, qui évolue en première division, puis un second contre le club allemand de Sankt Pauli le 24 (18h), soit la veille du retour entre Rhône et Saône. Suivront quelques jours de repos bien mérités avant de reprendre l’entraînement avec en ligne de mire le quatre amical de la préparation. Le 31 juillet, les hommes de Pierre Sage ont rendez-vous à Bourgoin pour y affronter le Torino (20h).

Ce dernier rendez-vous de juillet va permettre à l’OL de monter encore un peu plus en gamme avec une opposition contre l’Union Berlin (17h) dans la capitale allemande, trois jours plus tard. Viendra ensuite le stage à Divonne-les-Bains pour quatre jours avec un entraînement ouvert au public à la clé. La formation lyonnaise ne sera alors plus qu’à une grosse semaine de son entrée en Ligue 1 à Rennes, mais il y aura, avant ça, un match de prestige contre Arsenal à l’occasion de l’Emirates Cup, le 11 août à Londres (15h).

Les six matches de préparation de l’été

13 juillet à 19h : OL - Chassieu-Décines (Nat 3) à 19h

19 juillet à 17h30 : OL - WSG Tirol (D1 autrichienne) au stade Gernot Langes à Wattens (Autriche)

24 juillet à 18h : OL - FC Sankt Pauli (Bundesliga) à la Silberstadt Arena à Schwaz (Autriche)

31 juillet à 20h : OL - Torino (Serie A) au stade Pierre Rajon à Bourgoin

3 août à 17h : OL - Union Berlin (Bundesliga) au stade An der Alten Försterei à Berlin

11 août à 15h : OL - Arsenal (Premier League) à l’Emirates Stadium à Londres