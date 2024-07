France U19 : une victoire aux tirs au but avant la liste pour l’Euro

Saël Kumbedi lors de l’Euro U17 avec la France en 2022 (Photo by JACK GUEZ / AFP)

Vendredi, l’équipe de France U19 a disputé son deuxième amical contre l’Ouzbékistan à Clairefontaine. Les Bleuets se sont imposés aux tirs au but (1-1, 5 tab 3) avant la liste pour l’Euro dévoilée ce samedi.

Est-ce la pression de la liste définitive pour l’Euro U19 qui a donné un scénario de match différent ? Peut-être bien, en tout cas, l’équipe de France U19 a connu bien plus de difficultés à se défaire de l’Ouzbékistan vendredi à Clairefontaine. Après un premier succès net et sans bavure mardi (3-0), les coéquipiers de Justin Bengui ont dû s’en remettre à une séance de tirs au but pour s’imposer (1-1, 5 tab 3). Les Ouzbeks avaient d’ailleurs ouvert le score au retour des vestiaires (46e) après que Bernard Diomède a effectué plusieurs changements. Les Bleuets ont toutefois réussi à revenir à la marque grâce à une égalisation de Jean-Mattéo Bayoha à un quart d’heure de la fin.

Quatre Lyonnais à l'Euro ?

De nouveau titulaires pour ce deuxième rendez-vous, Justin Bengui et Saël Kumbedi ont de très grandes chances d’aller à l’Euro U19 dans les prochains jours. Les deux Lyonnais, ainsi que Mamadou Sarr et Mahamadou Diawara, n’ont plus beaucoup de temps à attendre. Ce samedi 13 juillet, Bernard Diomède doit rendre sa liste de 20 joueurs pour cet Euro qui commencera le mardi 16 juillet avec un match contre la Turquie.