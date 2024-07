OL - Mercato : Montemurro prêt à piocher à Arsenal ?

Ancien coach d’Arsenal pendant quatre saisons, Joe Montemurro aurait ciblé une de ses anciennes joueuses pour renforcer l’OL. Le club lyonnais serait sur les traces de Katie McCabe.

L’OL est-il en train de vivre un renouvellement d’effectif comme il n’en avait plus connu depuis longtemps ? Ce n’est pas non plus la grande révolution à Décines mais avec les départs de Griedge Mbock, Melvine Malard, Perle Morroni et en attendant celui de Delphine Cascarino, les Fenottes sont loin d’être dans une forme de continuité même si la colonne vertébrale est toujours bien présente. Toutefois, avec l’arrivée de Joe Montemurro à la tête de l’équipe, l’OL a signé son premier coach étranger et cela reste en soi un vrai changement.

L’entraîneur australien a pris ses fonctions depuis le début de la semaine et souhaite voir les Lyonnaises produire un jeu alléchant. S’il faudra attendre encore de nombreuses semaines avant de voir la touche Montemurro, ce dernier tenterait d’y parvenir avec le mercato. Après Sofie Svava et Tabitha Chawinga, l’OL ciblerait une troisième recrue estivale. Après l’Espagne et la France, ce serait du côté de l’Angleterre que les dirigeants lyonnais regarderaient avec insistance d’après The Athletic.

McCabe a pour elle sa polyvalence

Ancien coach d’Arsenal entre 2017 et 2021, Joe Montemurro y a côtoyé Danëlle van de Donk mais aussi Katie McCabe. Cette dernière serait d’ailleurs vue comme un recrutement de choix pour l’OL et son entraîneur. Polyvalente joueuse, capable de jouer attaquante, milieu ou latérale, l’Irlandaise est un des cadres de la formation londonienne.

Ayant prolongé l’été dernier, McCabe n'a pas vocation à quitter Arsenal qui l’aurait bien fait comprendre à l’OL au moment de sa prise de renseignements. Cependant, cela n’aurait pas refroidi les envies lyonnaises. L’OL serait prêt à faire une offre formelle pour la joueuse de 28 ans si Arsenal se montre enfin ouvert à la discussion. Cela pourrait bien être l’un des feuilletons de l’été à Décines chez les Fenottes.