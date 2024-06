En misant sur Joe Montemurro, l’OL a sauté le pas d’un entraîneur étranger pour la section féminine. L’entraîneur australien a la lourde tâche de succéder à Sonia Bompastor mais aussi d’avoir entre les mains un héritage conséquent.

Le 8 juillet prochain, il y aura un nouveau visage au centre du terrain d’entraînement de Décines. Ce n’est pas une surprise puisque le départ de Sonia Bompastor après trois ans de service avait de facto entraîné un nouveau changement dans l’histoire de l’OL féminin. Seulement, l’accueil réservé aux Fenottes non retenues pour les Jeux Olympiques ne se fera pas dans la langue de Molière, mais bien en anglais. Pour la première fois de son histoire, le club lyonnais a en effet décidé de miser sur un coach venant de l’étranger avec Joe Montemurro. L’entraîneur australien a signé pour deux saisons avec l’OL et marque une vraie rupture dans l’histoire lyonnaise.

Il aura certainement révisé quelques mots et phrases en français pour se fondre dans l’environnement décinois et faire bonne impression à ses nouvelles joueuses, mais désormais l’anglais sera plus que jamais la langue universelle de l’effectif féminin. C’était déjà en partie le cas ces dernières saisons, avec notamment Bompastor et Abily n’hésitant pas à donner certaines consignes dans la langue de Shakespeare, mais l’arrivée de Montemurro marque un réel tournant.

Un entraîneur qui a laissé de la liberté offensive à Arsenal

Ce n’était pas forcément une volonté affichée par Michele Kang mais voir débarquer un entraîneur étranger sur le banc de l’OL féminin ne peut pas ne pas être mis en lien avec l’arrivée de l’Américaine à la tête du club. Cela s’inscrit avant tout dans une stratégie plus globale de développement et Kang n’a jamais caché qu’elle souhaite voir les choses évoluer, que ce soit à l’OL ou dans le football féminin. Si parler français était d’abord une condition pour les postulants étrangers, Montemurro a réussi à séduire d’une autre manière. En Angleterre, l’Australien a réussi à se forger une jolie réputation avec Arsenal.

Trois ans après son départ, les suiveurs du club londonien n’ont pas oublié la patte Montemurro avec "un management fait avant tout de dialogue". À Lyon, le technicien retrouvera d’ailleurs une joueuse qu’il connait bien : Daniëlle van de Donk. Ensemble, ils avaient réussi à remettre Arsenal sur le devant de la scène anglaise avec une Coupe de la Ligue en 2017 et un titre de champion en 2019. Les observateurs anglais interrogés soulignent d’ailleurs que le jeu pratiqué par la formation londonienne à cette époque donnait "beaucoup de liberté aux joueuses" notamment sur le front offensif.

Une expérience à la Juve mi-figue, mi-raison

Est-ce cette palette tactique qui a séduit le board lyonnais ? Avec un effectif qui a peu bougé ces dernières années, l’OL a souvent manqué de créativité et d’inventivité dans son jeu malgré les titres amassés. Cela a valu quelques critiques et désillusions. Avec l’arrivée de Montemurro, le club, et indirectement Michele Kang, veut apporter une vision nouvelle à un effectif que beaucoup voient en fin de course. En plus de prendre le lourd héritage laissé par ses prédécesseurs depuis 2006, Joe Montemurro est avant tout attendu sur cet aspect tactique et technique. Lui, le fils d’immigrés italiens, a aussi une belle carte à jouer.

Son expérience à la Juventus Turin, son club de cœur, n’a pas forcément connu le succès attendu, malgré une première saison aboutie avec un triplé national. Il avait certes réussi à poser de sérieux problèmes aux Fenottes en quarts de finale de Ligue des champions, mais il existe certaines réticences quant à sa faculté à diriger un groupe de stars comme celui de l’OL. Après l’échec en finale de Ligue des champions et un sentiment de presque impuissance face au Barça, toutes les parties, qu'elles soient sur le terrain ou en coulisses, sont attendues au tournant. À elles de répondre présentes à partir de septembre.