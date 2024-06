Mercato : Montemurro est le nouvel l'entraîneur de l’OL féminin

Les féminines de l’Olympique lyonnais connaissent enfin leur coach pour la saison prochaine. Joe Montemurro a paraphé un contrat de deux ans avec la formation rhodanienne.

Depuis l’annonce du départ de Sonia Bompastor, les dirigeants de la section féminine de l’OL étaient en quête d’un nouvel entraîneur. Alors que la reprise approche, les joueuses lyonnaises attendaient avec impatience de savoir qui allait succéder à leur entraîneuse, partie rejoindre Chelsea. Finalement, le club a officialisé, via un communiqué, l'arrivée de Joe Montemurro. L'Australien va ainsi prendre la tête de l’équipe rhodanienne jusqu'au 30 juin 2026.

Un homme expérimenté

Ancien footballeur professionnel à Melbourne puis à Trévise, Joe Montemurro a ensuite entamé une carrière d’entraîneur. Passé par les deux équipes de jeunes de sa ville natale, à savoir Melbourne Victory (2014/2015) et Melbourne City FC (2015/2017), le tacticien est parti exercer sa profession en Europe. L’Australien de 54 ans s’est rendu en novembre 2017 à Arsenal. Là-bas, ses joueuses remportent une coupe de la ligue, en plus du championnat féminin anglais, en quatre saisons. Au mercato estival 2021, le natif de Melbourne quitte les Gunners pour rejoindre la Juventus Turin. Dès sa première saison en Italie, les Turinoises réalisent le triplé : le championnat, la coupe et la Supercoupe. Une performance historique. Cependant, après avoir remporté une nouvelle coupe et une Supercoupe, l’ancien milieu de terrain s’accorde avec la Juve pour quitter le club le 6 mars 2024.

Le septième coach de l'histoire des Fenottes

Libre depuis plusieurs mois, Joe Montemurro va devenir le septième entraineur de l'histoire des féminines de l'OL. Le communiqué indique que l'Olympique lyonnais féminin "reste convaincu qu'il (Joe Montemurro) saura conduire l'équipe vers de nouveaux sommets dans les saisons à venir". Le nouveau coach des Fenottes s'est d'ailleurs félicité de sa nomination, et se dit "extrêmement honoré de faire partie d'une organisation aussi exceptionnelle que l'Olympique lyonnais, leader mondial dans le foot féminin". Le Melbournien avoue que lorsqu'on évoque Lyon, il "pense à un professionnalisme de haut niveau et à l'excellence". L'homme de 54 ans se rappelle même qu'"affronter cette équipe représentait toujours le summum du football". Les rencontres contre les féminines de l'OL lui ont "toujours apporté joie et inspiration".