Bompastor aurait aimé une 101e victoire avec l’OL

Ayant atteint 100 victoires à l’occasion de la finale du championnat de France, Sonia Bompastor restera bloquée à ce cap.

C’est une page qui se tourne et après trois saisons à l’OL, Sonia Bompastor a choisi de mettre les voiles vers Chelsea. Une volonté afin de ne pas s’installer dans une routine et d’aller vers un projet sportif et familial, comme elle l’a expliqué à Olympique-et-Lyonnais. Cette décision n’a pas été simple à prendre, mais le moment était venu, sans regret. Enfin, si. Ne pas avoir réussi à quitter le club sur un quadruplé ou au moins une deuxième victoire en Ligue des champions. Après avoir été la première femme à être sacrée comme joueuse et entraîneure, Bompastor aurait voulu accrocher un deuxième titre européen et partir encore un peu plus la tête haute.

Une 100e contre le PSG en finale de D1

Malheureusement, c’est sur une défaite, seulement la 8e sur ses trois saisons passées entre Rhône et Saône comme coach, que Sonia Bompastor fait ses bagages. Toutefois, en se retournant au moment de prendre la direction de Londres, elle aura forcément le sentiment du devoir accompli. Sur les 118 matchs dirigés, la coach a vécu cette sensation de victoire à 100 reprises, dont la dernière lors de la finale du championnat contre le PSG. Cela lui a permis de décrocher sept titres supplémentaires, en plus de ceux décrochés comme joueuse avec le maillot de l’OL. Sonia Bompastor est une légende de ce club. Elle aurait seulement aimé le quitter de la plus belle des manières avec une 101e victoire à Bilbao.