Benrahma (OL) de nouveau sélectionné avec l’Algérie

En vue de deux matchs qualificatifs pour le Mondial 2026, Saïd Benrahma a été retenu avec l'Algérie.

Arrivé autour d'un transfert mouvementé, Saïd Benrahma s’est avéré être la bonne pioche de l’OL. Entre prestation mitigée (PSG, défaite 4-1) et performance décisive comme face à l’AS Monaco (3-2), l’ancien de West-Ham a des statistiques favorables : 3 buts et 4 offrandes en 15 apparitions (TCC). L’attaquant de 28 ans a figuré dans le onze de départ sur l’ensemble des rencontres. Avec 1031 minutes de temps de jeu, Saïd Benrahma a eu de nombreuses occasions de s’illustrer. De quoi convaincre le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale algérienne.

Benrahma retrouvera d'anciens Lyonnais

Dans le cadre des phases qualificatives de la Coupe du Monde 2026, l’ailier des Fennecs rejoindra les siens en vue d’aller affronter la Guinée et l’Ouganda, les 6 et 10 juin prochains. La sélection de l'Algérien n'a rien de surprenant. Il était déjà dans le groupe des Verts qui était allé défier l'Afrique du Sud en mars dernier (3-3, match amical). Dans cette nouvelle liste de Petkovic, on y retrouve le nom d'anciens Lyonnais. Aouar, Gouiri et Benzia, prendront, également, part aux deux prochains déplacements.