OL : Saïd Benrahma "ne pouvait pas rêver mieux que ça"

Saïd Benrahma lors d’OL – Brest (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

À l'issue du succès de l'OL face à Strasbourg (2-1) et de la qualification des Lyonnais pour la Ligue Europa, Saïd Benrahma est revenu sur sa saison complètement folle.

"Je ne pouvais pas mieux rêver que ça, je viens en milieu de saison, tout se passe bien, on finit 6ᵉ, je suis super heureux" s'est réjoui Saïd Benrahma au micro de Free Ligue 1 dimanche. Arrivé au mercato hivernal, autour d’un transfert qui n’a failli jamais voir le jour, Saïd Benrahma a renforcé le groupe de l'OL. Dans son ancien club qu'est West Ham, l'attaquant ne cumulait pas énormément de temps de jeu, avec 1203 minutes disputées en 22 matchs. Sous la tunique lyonnaise, l’international algérien a trouvé une stabilité en figurant dans le onze de départ à 12 reprises en 14 rencontres (957 minutes jouées). Saïd Benrahma avait pour ambition de contribuer au renouveau du club et c’est un pari réussi. Le club rhodanien s’est finalement positionné à la 6ᵉ place de l'élite et jouera donc l’Europa League la saison prochaine.

3 buts et

Saïd Benrahma n’a pas toujours été sans reproches, certes, mais il s’est imposé comme un élément important de la formation confectionnée par Pierre Sage. Lors du succès face à Strasbourg (2-1), l’attaquant de 28 ans a été un des hommes forts de cette rencontre. Impactant sur l'aile gauche, Saïd Benrahma a intelligemment servi Alexandre Lacazette pour l’ouverture du score (39e). L’Algérien termine ces six mois à l'OL et en Ligue 1 avec le bilan de 3 réalisations et 3 passes décisives en 12 matchs.

À l’issue du dernier succès en championnat cette saison, il a tenu à exprimer sa reconnaissance pour l'OL, qui lui a permis de se relancer. "Je tenais à remercier tout le monde. C’est une équipe incroyable, une ville incroyable, des supporters incroyables. Tout ce qui nous arrive est incroyable. Ce qu’on vit là, j’ai l’impression qu'on ne peut le vivre qu’une fois". Mais le chemin n'est pas encore fini. Il y a une finale de Coupe de France à aller chercher face au PSG à Lille. Saïd Benrahma et les siens iront défier l'ogre francilien ce samedi 25 mai à Pierre Mauroy.