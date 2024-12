Benrahma met fin à une longue disette pour l’OL sur coup-franc

Buteur sur coup-franc, Saïd Benrahma a enlevé une belle épine du pied de l’OL. Ce but est le premier dans cet exercice depuis mai 2023 et février 2019 si l’on ne s’intéresse qu’à la Coupe de France.

Des frappes de loin, des buts sur corners et même sur coup-franc, désormais. À l’OL, on a décidé de s’appuyer sur des secteurs délaissés ces dernières années. Samedi soir, cela a bien aidé la formation lyonnaise à se sortir d’un mauvais pas à Valenciennes. En panne d’inspiration et bousculer par l’Entente Feignies Aulnoye, l’OL s’en est remis à un éclair de Saïd Benrahma pour prendre l’avantage juste avant la pause. D’une frappe enroulée au-dessus du mur, l’Algérien a fait trembler les filets et pris sa revanche sur Bernard qui lui avait sorti une jolie demi-volée au quart d’heure de jeu.

Caqueret dernier buteur dans l'exercice

Buteur et passeur dans ce 32e, Benrahma a fini son année 2024 en beauté. Le coup-franc du Fennec est un petit évènement à l’OL puisque marquer sur ce coup de pied arrêté direct est loin d’être une arme utilisée par le club lyonnais. Qu’il est loin le temps de Juninho… Il faut remonter au 23 mai 2023 pour retrouver la trace d’un but sur coup-franc. À l’époque et de manière totalement involontaire, Maxence Caqueret avait trouvé le chemin des filets contre Reims. En Coupe de France, la disette remontait à encore plus loin. C’était le 27 février 2019 et Memphis Depay s’était illustré dans l’exercice contre Caen. Presque six ans…