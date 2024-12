Feignies Aulnoye peut être "fier" après son match contre l’OL

Battue sans démériter par l’OL (1-2), l’Entente Feignies Aulnoye est sortie avec les honneurs de cette Coupe de France. Le club nordiste a même réussi à marquer pour la première fois contre une formation de l’élite.

Une équipe s’est qualifiée et l’autre a été éliminée et, néanmoins, au moment des analyses d’après-match, c’était à se demander qui de l’OL ou de l’Entente Feignies Aulnoye avait pris la porte. Samedi, à Valenciennes, la hiérarchie a été respectée avec la qualification en 16es de Coupe de France des Lyonnais (1-2) mais le visage montré par le club nordiste a été à la hauteur de l’évènement. Il y avait certes une philosophie assez défensive au coup d’envoi et pourtant, cette équipe de National 2 a joué son va-tout.

Pierre Sage lui a rendu hommage, saluant ce visage plutôt que celui montré par ses joueurs. Quand l’OL n’a "pas été digne", à Feignies Aulnoye, il y avait de la fierté malgré la défaite. "On a fait un très bon match. Et je suis très fier de mon équipe, s’est félicité Krzysztof Ziecik. On a des situations pour faire 1-1, et on prend ce deuxième but. Mais c’est bien, on n’a pas lâché, on a essayé jusqu’au bout."

"On a continué à pousser même à 2-0"

Le coach de Feignies Aulnoye pouvait difficilement en vouloir à ses joueurs. Décrite comme une équipe joueuse dans "Tant qu’il y aura des Gones" lundi dernier, l’Entente a fait honneur à sa réputation, au point de mettre en difficulté l’OL. Malgré le premier et le deuxième but, la formation nordiste a continué à jouer et a été récompensée par ce but en fin de match. Une première réalisation contre un club de l’élite. "Les joueurs n’ont pas eu peur de se livrer, de ressortir les ballons. On a pris ce superbe coup franc. On a réagi. À 1-0, c'était jouable, on a tout donné. Après, à 2-0, on a continué et on a poussé une équipe professionnelle." Au point de pouvoir quitter la compétition la tête haute malgré la déception.